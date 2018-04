Elektrokola nebo mobily lze nabíjet také v Holešově

Stanice obsahuje dvě zásuvky pro dobíjení elektrokol (220 V) a dvě zásuvky USB, určené pro dobíjení mobilních telefonů nebo tabletů. Pro elektrické zařízení byla vystavená výchozí revize.

Další stanice budou postupně umístěny například před Městským úřadem, na náměstí nebo v parku v Masarykově ulici, jehož revitalizace letos proběhne v souvislosti s přesunem sochy T. G. Masaryka z prostranství před gymnáziem právě do zmíněného parku. Před zámkem by měla vyrůst také stanice pro nabíjení elektromobilů, ale toto zařízení je mnohem složitější, především ve vztahu k napojení na elektrickou síť a zajištění úhrady za dobíjení. Vše by ale mělo být vyřešeno do letní sezony.

Veškeré využití stanic, které jsou určeny pro dobíjení elektrokol a telefonů, je pro občany i návštěvníky města bezplatné.