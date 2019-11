Studenti VŠB vyvinuli a sestavili elektrickou buginu, vznikala dva roky

„Cílem bylo vyvinout výukovou stavebnici pro vysoké a střední školy technického zaměření,“ přiblížil projekt Petr Tomčík, výkonný ředitel Laboratoře materiálu a technologií pro automobilový průmysl Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.



Elektrická dvoumístná čtyřkolka v dílnách vysoké školy vznikala dva roky. Stavebnici studenti ostravského týmu StudentCar vyvinuli sami a i většina dílů a součástek je vlastní konstrukce. Auto je prototypem zhruba ze tří čtvrtin.

Každé kolo vozítka sportovně užitkového charakteru pohání motor o patnácti kilowattech s vlastním kontrolérem. „Díky této koncepci pohonu jsou diferenciály včetně uzávěrek řešeny elektronicky,“ vysvětlil Tomčík.



Bugina disponuje baterií s kapacitou pětadvacet kilowattů. Prototyp studenti poprvé prezentovali na brněnském strojírenském veletrhu.

Zda čtyřkolka vyjede do provozu, to je otázkou budoucnosti. Poslouží ale k výuce. Studenti techniky by měli umět ze součástek podle návodu vozítko sestavit, včetně porozumění jeho elektrické části.

Za vznikem vozu stojí tým StudentCar, složený ze studentů doktorského, magisterského a bakalářského studia, vývojářů i odborníků z několika firem. Výroba studentských aut má v Ostravě více než desetiletou tradici.