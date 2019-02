Ekologické autobusy v Trutnově mají potíže, tento týden jezdí zdarma

Firma nasadila v únoru kompletně novou flotilu autobusů: tři kloubové na stlačený zemní plyn a čtyři kratší poháněné elektřinou. Ekologická vozidla nahradila autobusy s dieselovými motory.

Zároveň dopravce vyměnil odbavovací zařízení a díky nové technologii cestující mohou jednoduché jízdné i časové kupony platit bankovními kartami. Po zahájení provozu však odbavovací systém fungoval pouze u nástupních dveří u řidiče.

„Platebními kartami nešlo platit v celém autobuse. V současnosti už by to mělo být vyřešené. Dopravce se po dohodě s městem rozhodl, že to cestujícím vykompenzuje jízdným zdarma, které platí do konce týdne,“ sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Problémy prý také byly s rychlodobíjecí stanicí v Poříčí. Elektroautobusy se nestačily včas dobít a místo nich musela vyjet rezervní vozidla na zemní plyn, která však nemají nový odbavovací systém. Kromě sedmi nových autobusů jsou součástí flotily tři starší autobusy s pohonem na zemní plyn.