Slibně rozjetá výroba elektrobusů v Ostravě drhne, Ekova hledá partnery

Když se z dílen Dopravního podniku Ostrava (DPO) stala v roce 2011 jeho dceřiná obchodní společnost Ekova Electric, modernizovala a opravovala tramvaje.

Pak se pustila i do vývoje a výroby elektrických autobusů a uspěla. Předloni prodala jen do ciziny dvanáct vozů, účastnila se tendrů a slibovala desítky kusů ročně. Loni ale nevyrobila žádný a uzavřela jen jeden kontrakt - s DPO.

Právě na to zaměstnanci podniku upozornili vedení Ostravy, které patří DPO, tedy „matka“ Ekovy. Zastupitelům poslali dopis, v němž tvrdí, že zastupitel za hnutí ANO Jan Kovács, předseda dozorčí rady Ekovy i DPO, vede společnost do záhuby.

„Směřuje Ekovu od mimořádně úspěšně vyvíjející se firmy, která vyvinula špičkové výrobky, zpátky k montovně pro výrobky jiných obchodních partnerů. Proč? Ekova konkuruje tradičním výrobcům. Předhonila je. Zmražení aktivit by mělo trvalé dopady,“ líčí dopis, který hovoří za všech 250 zaměstnanců. Nepodepsal se ale ani jeden.

Ekova nemůže konkurovat velkým výrobcům elektrobusů

Jan Kovács zastupitelům vysvětlil, že situace je složitější, než tvrdí anonym. Naznačil, že minulé vedení chtělo mít z Ekovy světového výrobce vozů MHD na elektrický pohon, což byly utopické představy.

„Ekova nemůže konkurovat velkým výrobcům. Jejím hlavním úkolem je oprava a modernizace tramvají. Vývoj vlastního elektrobusu nebyl hotový a výroba v kooperaci s partnery přinesla firmě ekonomické i jiné potíže. Kvůli dodávkám od partnerů byly vozy poruchové. Proto se Ekova loni zaměřila na řešení problémů a dokončení vývoje elektrobusu,“ líčil Kovács.

Zastupitele za KSČM Josefa Babku, který dříve vedl dozorčí radu Ekovy, tím naštval. „Ostrava má jedinečnou firmu, na kterou může být hrdá. Zaslouží si ocenění, a ne dehonestaci,“ míní Babka.

„Nechtěl jsem, aby se výroba veřejně přetřásala, protože to poškozuje obchodní zájmy Ekovy,“ dodal s tím, že firma by měla vyvíjet i vyrábět vlastní vozy. „Takovou strategii jsme jí nastavili,“ sdělil Babka.

V loňském roce zastavili výrobu, aby zabránili ztrátám

Souhlasí s ním i bývalý šéf dozorčí rady DPO Aleš Boháč. „Brzy skončí evropské dotace, ale vozy dopravních podniků budou stárnout a potřebovat obměnu. Pro Ostravu bude výhodné, když si bude moci pořídit levněji vlastní vozy a ještě je prodávat jiným,“ říká Boháč.

Podle něj se Ekova osamostatnila proto, aby mohla nabízet služby i jiným zákazníkům, a zlevnila tak práci pro DPO. „Jen údržba jeho vozů by kvalifikované pracovníky neuživila,“ připomněl s tím, že firma byla připravena na vstup strategického partnera s větším kapitálem.

Kovács oponuje, že firma dřív uzavírala i nevýhodné smlouvy. Stojí za ním nynější šéf Ekovy Tomáš Pittermann, ředitel DPO Daniel Morys i městský radní pro dopravu Lukáš Semerák. Všichni tři shodně tvrdí, že strategii Ekovy museli změnit.

„Bývalé vedení správně podchytilo trend v oblasti elektromobility. Ale bylo by naivní myslet si, že malá Ekova, která vložila do vývoje elektrobusů asi 80 milionů korun, může konkurovat velkým firmám, které investují do vývoje stamiliony eur a mají nesrovnatelně větší prodejní a servisní síť,“ říká Semerák.

Shodně s Morysem ale tvrdí, že firma bude elektrobusy vyrábět dál. „Pokud chce uspět, musí vítězit kvalitou i cenou. Dříve Ekova nabízela i nám dražší vozy než jiní dodavatelé,“ naznačil šéf DPO. „Aby se vrátily investice do vývoje elektrobusů, mohou je vyrábět jiné firmy a Ekova se na tom může podílet, nebo prodávat licence,“ dodal Morys.

Tak to chce i Pittermann. „Asi 90 procent činnosti Ekovy tvoří opravy a modernizace tramvají, ale zakázky pro DPO jen čtvrtinu tržeb. Elektrobusy dál nabízíme. Je o ně zájem. Teď dokončujeme dva pro DPO. Loni jsme ale museli výrobu pozastavit, abychom zabránili ztrátám,“ líčí šéf firmy s tím, že tak docílili zisku přes 33 milionů korun před zdaněním a poprvé vyplatí dividendy. Přiznal, že Ekova nemohla vyrobit elektrobusy tak levně jako jiní, ani garantovat termíny dodávek.

Hledá dodavatele i partnery

„Abychom neplatili pokuty, zrušili jsme účast v některých tendrech. Stále také hledáme subdodavatele a partnery, kteří nám pomohou elektrobus zlevnit,“ říká šéf Ekovy.

Předloni firma dodala sedm vozů do Švédska. Vyrobila je s tamním partnerem. „Zpočátku byly technické problémy na jeho straně, ale loni jsme je vychytali. Vozy teď jezdí spolehlivě. Účastníme se tam dalších tendrů,“ upřesnil Pittermann.

V Německu jezdí pět ostravských elektrobusů. S tamním výrobním partnerem se ale Ekova rozešla ve zlém. „Nebyl seriózní. Proto jsme na něj nedávno podali trestní oznámení. Víc kvůli vyšetřování zatím říci nemohu,“ dodal Pittermann.