Modernizaci trati ve Zlíně brzdí spor o přejezd, bude se i vyvlastňovat

Jde jen o pár metrů čtverečních, ale zatím je to mrtvý bod, na kterém vázne příprava modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic za skoro 12 miliard korun.

Současně je to poslední překážka, která brání vydání územního rozhodnutí, jež Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako investor potřebuje, aby mohla do dvou let akci zahájit.

Řeč je o docela nenápadném železničním přejezdu ve zlínské části Příluky, který vede z hlavního silničního příjezdu od Vizovic přes koleje do průmyslového areálu, kde funguje několik firem.

Stát se dva roky snaží o jeho zrušení, protože je nebezpečný. Zástupci společností tomu ale brání. Jde o jediný příjezd do areálu a k jejich firmám. Chtějí proto mít nejdříve zajištěný jiný příjezd, než bude starý zrušen.

Dosud bezvýchodná situace by se teď mohla změnit, SŽDC přišla s nápadem, s nímž by mohly firmy souhlasit. Navrhuje, že upraví přejezd přes koleje, který leží o 500 metrů dál směrem od Zlína a slouží jako příjezd z hlavní cesty ke kynologickému klubu.

„Byl by to plnohodnotně zabezpečený přejezd. Současně by se vybudovala komunikace, která by vedla do areálu do míst přejezdu, který bychom zrušili. Je to verze, o níž jednáme s vlastníky firem,“ nastínil Martin Hryzbil, který má v SŽDC projekt na starost.

Současný přejezd k areálu je nebezpečný, protože je příliš blízko hlavní cesty. Magistrát ho před koncem loňského roku na žádost SŽDC zrušil, po odvolání firem ale krajský úřad toto rozhodnutí zrušil.

„Navržený způsob je možný, ale zatím jde jen o návrh, takže se nemůžeme bavit o zrušení přejezdu. Je to jediný schválený příjezd do areálu,“ upozornil podnikatel František Buchta, který má firmu Eurocodec CZ a pronajímá v areálu 22 tisíc metrů čtverečních.

„S navrhovaným řešením nové cesty do areálu souhlasíme, bude nás sice omezovat, ale chceme najít nějaké řešení,“ podotkl Pavel Buráň, jednatel společnosti Euro Car, jež v areálu sídlí.

Buchtovi se nelíbí, že by navržená silnice do areálu měla být široká 5,5 metru. „Kamiony se zpětnými zrcátky, které sem jezdí, mají přes tři metry šířky. Na cestě by se nevyhnuly,“ tvrdí Buchta.

Buráň s šířkou silnice potíž nemá. „Spíše potřebujeme, aby komunikace navazovala na naše cesty v areálu. Předpokládám, že na tom jsme schopni se dohodnout,“ sdělil Buráň.

Podle Hryzbila jezdí do areálu jen pár kamionů za týden a cesta splňuje všechny normy. Nevidí důvod, proč by měla být širší.

„Provoz tam není tak intenzivní,“ míní Hryzbil. „Pokusíme se vyhovět připomínkám, které se dají splnit. U nesplnitelných podmínek zkusíme majitelům vysvětlovat, proč to není možné,“ předestřel.

Některé pozemky čeká vyvlastnění

Podle něho zatím nejde o fatální zdržení důležitého projektu, jehož součástí je i výstavba dopravního terminálu ve Zlíně. Pokud by však patová situace pokračovala další rok, už by to vážné bylo.

Pracovníci SŽDC o potížích informovali Zlínský kraj, jehož zástupci uvažují o tom, že by svolali jednání všech stran, aby nebyly termíny v ohrožení.

„Zlínský kraj by mohl moderovat jednání o možných dohodách. Projekt je pro region velmi důležitý,“ míní krajský zastupitel a předseda krajského výboru pro dopravu Milan Plesar.

Na projektu se nepřímo podílí také město Zlín, které chce v Přílukách vybudovat dvě nové cesty, jež by měly ústit na hlavní silnici právě v místě nově upraveného přejezdu přes koleje. Jedna se spojí s nedalekou Broučkovou ulicí, druhá povede přes řeku Dřevnici směrem k nemocnici.

SŽDC teď pracuje na dokumentaci pro stavební povolení, o které chce zažádat příští rok. Současně vykupuje pozemky, jež jsou třeba hlavně pro zdvoukolejnění trati mezi Otrokovicemi a Zlínem.

„Jde o složitou stavbu, která se dotkne asi 700 majitelů. V současnosti máme uzavřenou přibližně polovinu smluv o smlouvách budoucích, na jejichž základě se po vydání územního rozhodnutí začnou vykupovat pozemky,“ nastínil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Někteří vlastníci pozemky prodat nechtějí a stát v těchto případech bude přistupovat k vyvlastňování. Podle Tesaře půjde o několik desítek majitelů.

Elektrifikace vyvolá další investice, které bude muset řešit hlavně město. Patří mezi ně Prštenská příčka, která povede po druhé straně Dřevnice a odlehčí hlavnímu tahu.

„Podařilo se nám po několika letech dosáhnout dohody s důležitým vlastníkem pozemků,“ řekl radní přes dopravu Michal Čížek. Město chystá i nové napojení průmyslové zóny v Přílukách.