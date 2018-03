VIDEO: Dva tisíce tun uhlí vyloží s robotem v elektrárně jeden člověk

Na jedné straně jsou koleje se starými, lety ošlehanými vagony naplněnými uhlím, které při cestě k výklopníku rachotí a skřípají.

Hned vedle barevné rakouské soupravy s kontejnery, které kolem projedou skoro neslyšně. Tedy nebýt robota, který je táhne a dost neodbytně pípá, aby snad někdo vlak jedoucí rychlostí ani ne dva kilometry v hodině nepřehlédl.

Právě tak nyní vypadá nástup technologie 21. století ve chvaletické elektrárně, kde zkoušejí nový systém vykládání uhlí.

Nejpůsobivější je, že bezmála dva tisíce tun uhlí dokáže vyložit jediný člověk, který má na krku zavěšený dálkový ovladač a řídí robota, jako by to byla hračka. A ona to na první pohled hračka trochu je.

„Jen nemá baterky, za to ale docela slušný příkon,“ glosoval to Jan Posejpal z chvaletické elektrárny, který MF DNES na místě nový systém představil.

Nová technologie vykládání uhlí využívá systém Innofreight, který již nyní ČD Cargo používá například při přepravách dřevní štěpky do papíren v Hněvicích nebo hnědého uhlí do teplárny v Plzni.

Na každý dvojvagon se vejdou čtyři kontejnery. Jeden železniční vůz tak přepraví až 137 tun paliva. Zatímco až dosud elektrárna vykládala kolem sedmi vlaků denně, v budoucnu by mohlo zajistit stejné množství pět či šest vlaků s kontejnery.

Robot je vlastně elektrická lokomotiva

Robot v podstatě není nic jiného než elektrická lokomotiva, kterou obsluha přirazí k vlaku s kontejnery, připojí ji a vagony pak stroj odtáhne o pár desítek metrů dál, kde se uhlí vykládá. Tam šéf vykládky odloží ovladač a přesune se do kabiny vykládacího zařízení, které je vybaveno vidlemi připomínajícími obří vysokozdvižný vozík. Těmi nabere kontejner s 35 tunami uhlí, obrátí ho, položí zpět a pomocí robota ovládaného z kabiny posune vlak o pár metrů, aby mohl celý postup znovu opakovat.

Elektrickou energii dodává do robota kabel. „Je to dálkově ovládaná lokomotiva, která má dva motory na každé nápravě, je připojená do rozvodny a pokládá si kabel vedle sebe. Když jede zpět, tak si jej zase namotává,“ popisuje Posejpal.

Jiný unikátní systém - vyklápění celých vagonů „uhláků“ na otočné rampě - tu využívají už od 90. let. Podívejte se na něj v reportáži z léta roku 2014:

VIDEO: Výklopník otočí celý vagon. Krmí uhlím elektrárnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až se nový systém rozjede naplno, staré zařízení nezmizí.

„Bude zakonzervované, výklopník bude připravený, kdyby se s tímto zařízením něco stalo. Bude fungovat jako záloha,“ uvedl Posejpal.

Zájemci si budou moci nové zařízení prohlédnout při dni otevřených dveří. „Tuto akci chystáme na 9. června od deseti hodin,“ uvedla Kateřina Přemyslovská z chvaletické elektrárny.

Změnu vykládání uhlí provádí státní železniční dopravce ČD Cargo, který se na ní dohodl s vlastníkem chvaletické elektrárny společností Sev.en EC.