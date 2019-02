Politici se hádali o výjimce pro chvaletickou elektrárnu, hlasy nezískala

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o formalitu. Pardubičtí politici se měli vyjádřit k tomu, zda elektrárna Chvaletice bude moci získat výjimku, která jí umožní po roce 2020 posílat do vzduchu více škodlivých látek, než budou nařizovat nové limity.

Selský rozum by říkal, že politik takovou variantu odmítne a získá rychlé body u voličů.

Jenže na pardubické radnici se ve čtvrtek místo toho dvě hodiny hádali především zástupci Pirátů s úzkým vedením radnice v čele s náměstky primátora Petrem Kvašem a Helenou Dvořáčkovou.

„Je to zpráva, na kterou tady všichni čekáme, včetně bohaté návštěvy ze strany veřejnosti,“ uvedla na začátku předlouhé debaty Dvořáčková z hnutí ANO.

Nakonec právě ona a dalších šest hlasujících z řad ODS, KSČM a Sdružení pro Pardubice utrpěli drtivou porážku. Politici se rozhodli, že se k možnosti udělení výjimky vyjádří, a to negativně.

Přitom ještě po pondělním zasedání rady to vypadalo, že výsledek bude přesně opačný. I náměstek Kvaš na radě hlasoval pro to, aby se město do rozhodování nezapojovalo.

„Nehlasoval jsem pro výjimku, ale hlasoval jsem pro to, aby o celé věci rozhodl krajský úřad. A ten nátlak, který tady předvedli Piráti, mne jen utvrdil, že jsem udělal dobře,“ řekl Kvaš s tím, že zamítnutí výjimky může znamenat třeba i zdražení energie pro občany města.

„Každý můžeme mít svůj názor,“ dodal Kvaš, který si okamžitě vysloužil kárání od lídra Pardubáků Františka Brendla.

„Řekl bych, že postoj pana Kvaše je bezbřehý populismus. Jen bych mu připomněl, jak funguje zastupitelská demokracie, a ta funguje tak, že si lidé volí politiky, kteří pak hájí jejich zájmy. A moc by mne zajímalo, kolik voličů pana Kvaše chce, aby na návětrné straně Pardubic vyletělo do vzduchu ročně o 300 kilo rtuti více, než je třeba,“ řekl Brendl.

Jinak hlavní prapor v boji proti zvýhodnění firmy Sev.en EC vedli Piráti, kteří do zbraně do konce sezvali své poslance se vztahem k regionu.

„Chtěla bych na vás apelovat k tomu, abyste si uvědomili, že ochrana zdraví lidí a životního prostředí by měla být vaše priorita. Máte závazky vůči obyvatelům,“ uvedla poslankyně Jana Balcarová, která se narodila v Pardubicích.

„Existuje jeden jediný důvod, proč bychom měli firmě umožňovat výjimky? Myslím si, že ne. Jde jen o peníze, společnost chce ušetřit na úkor lidského zdraví,“ uvedl zase bývalý zastupitel Pardubic Jan Linhart, který se podílel na pořádání demonstrace před začátkem zasedání.

Souvislost s hokejem? To odmítám, říká primátor

A na něm byl v hlavní roli hokej. Odpůrci výjimek poukazovali na to, že firma Sev.en EC se stala důležitým sponzorem Dynama Pardubice, které patří radnici, a teď za to čeká ústupky.



„Z debaty se vytratily základní principy demokracie. Čekal bych pořádné argumenty, a ne nějaký hon na čarodějnice. Spojování výjimky se sponzoringem hokejového klubu, kdo z koho co měl, a podobné věci, které se objevují na Facebooku, musím jasně odmítnout,“ uvedl primátor Martin Charvát, který jako člen dozorčí rady Dynama nakonec raději ani nehlasoval. ¨

„Bohužel tady je střet zájmu. Protože jen minimálně ti zastupitelé, kteří jsou spojeni s hokejovým klubem, jsou ve střetu zájmu při tomto rozhodování, protože klub čerpá od firmy Sev.en EC ekonomické výhody,“ řekl k tomu zastupitel za ODS Karel Haas a přispěl k tomu, že nakonec vůbec nehlasovali ani další politici z ANO a zároveň pracovníci klubu generální manažer Dušan Salfický a marketingový šéf Jan Hrabal.

„Nepřímo mi byla nasazována korupční hlava, proto jsem v této vyhrocené atmosféře rozhodl vzácně využít svého práva nehlasovat,“ uvedl Hrabal.

Jan Rovenský z organizace Greenpeace, který během debaty upozornil i na to, že firma Sev.en EC plánuje rozšířit těžbu uhlí až na okraj Litvínova, kde bydlí, byl po hlasování příjemně překvapen. „Takto dobrý výsledek jsme vůbec nečekali, jsme spokojeni,“ uvedl Rovenský.

Nakonec totiž ze všech třinácti zastupitelů hnutí ANO pro nevstupování do procesu hlasovala jen samotná Dvořáčková.

„Když pozvu na seminář každého doktora, tak mi všichni řeknou, že elektrárna je škodlivá s výjimkou i bez ní. To je nemusím ani zvát,“ bránila se těsně před hlasování útokům, že zastupitele svolala na seminář, kde dostali slovo jen zástupci firmy Sev.en EC.