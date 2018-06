Máme technologii, která zredukuje oxidy dusíku u dieselů, tvrdí Bosch

„Nyní v Jihlavě rosteme. Ale musíme si položit i otázku, jak budeme růst v budoucnu. Stále s většími obtížemi nacházíme ty správné zaměstnance,“ upozorňuje Ralph Carle, šéf největší firmy na Vysočině.



Jak si vede Bosch v Jihlavě Obrat:

Rok 2015 - 22,89 mld. Kč

Rok 2016 - 22,76 mld. Kč

Rok 2017 - 23,70 mld. Kč Počet zaměstnanců (včetně agenturních): 1. leden 2017 - 4 129 osob

1. prosinec 2017 - 4 780 osob

1. leden 2018 - 4 829 osob Investice: Rok 2015 - 698 mil. Kč

Rok 2016 - 881 mil. Kč

Rok 2017 - 839 mil. Kč Zdroj: hospodářské výsledky firmy

Připomíná, že na trhu práce je více volných pracovních míst, než je aktuálně nezaměstnaných.

Bosch počítá v Jihlavě pro příští roky se stabilním počtem pracovníků. Ten se nyní pohybuje okolo pěti tisíc lidí. Také ale bude dál investovat do automatizace výroby a do aplikací Průmyslu 4.0, jak se říká čtvrté průmyslové revoluci spojené s digitalizací.

Firmám by mělo víc pomáhat i české školství - aby produkovalo víc kvalitních absolventů technického směru. „Ekonomů je dostatek,“ podotkl Ralph Carle.

Největší závody Bosche v tuzemsku stojí v Jihlavě a Českých Budějovicích. A na jih Čech právě míří nejvyšší investice. Staví se tam nové vývojové a technologické centrum za 1,96 miliardy korun.

„Příští týden budeme pokládat základní kámen. Centrum by mělo být hotové do září 2019,“ zmínil jednatel českobudějovického Bosche Kai W. Frericks.

Ale též v Jihlavě Bosch mohutně investuje. Loni to bylo téměř 840 milionů korun - hlavně do nových technologií. Vyrábí se tady zejména čerpadla a další součástky do dieselových motorů.

Dieselové motory zůstanou, dostanou nové technologie

„Diskutuje se téma, jak bude vypadat mobilita lidí v budoucnosti. Uvidíme, co ve světě převládne a zda se prosadí elektromobily, či ne. Pravděpodobně tu nárůst elektromobility bude, v každém případě ale zůstane dieselový i benzinový motor,“ ujišťuje reprezentant skupiny Bosch Group v ČR Milan Šlachta.

Diesely jsou stěžejní pro jihlavský Bosch: čerpadla se tu dělají pro osobní vozy, ale i pro nákladní auta a užitkovou a zemědělskou techniku.

„Není to tak, že bychom přestali investovat do vývoje spalovacích motorů. Naopak, máme novou technologii, která výrazně redukuje emise oxidů dusíku do ovzduší. S těmito oxidy by přestal být problém na silnicích hned, kdyby šla technologie dát do všech stávajících dieselových aut. To však nejde tak rychle, protože to souvisí s konstrukcí motorů. Ale do tří až čtyř let by mohla být standardem u nových aut s dieselovými motory,“ řekl Šlachta.

To, jak rychle se nová technologie v autech objeví, však už Bosch příliš neovlivní.

Koncern chce být podle Šlachty rovněž lídrem na trhu s elektrickými pohony vozidel. „V Asii, potažmo Číně se to daří, rádi bychom byli jedničkou také v Evropě,“ pravil.

Robotické taxíky vyjedou do ulic Stuttgartu během pár let

Bosch je aktivní i na poli autonomního řízení, tedy aut bez šoférů. „Může to přijít dřív, než se očekává. První robotické taxíky by měly vyjet do ulic Stuttgartu (zde má Bosch své sídlo - pozn. red.) někdy na začátku příštího desetiletí,“ nastínil Milan Šlachta.

Dalším projektem je takzvaná kombinovaná doprava. Té se věnuje v rámci celosvětové skupiny Bosch okolo 600 zaměstnanců, hlavně v Německu a Číně. Zabývají se především řešeními pro velkoměsta. Do budoucna to může být ale i téma pro Jihlavu.

„Ve městě se vedou úvahy o parkovišti P+R u Pávova, odkud by mohly jezdit do průmyslové zóny například elektrobusy, třeba i kloubové s větší kapacitou pro cestující,“ naznačil vizi Carle.

Koncern Bosch v roce 2017 dosáhl nejvyšších prodejů v historii. Obrat jeho šesti firem v ČR se při započtení exportů i interních dodávek ostatním společnostem Bosch pohyboval na úrovni 52 miliard korun. Šlo o meziroční nárůst o 2,6 procenta.

„Loni jsme investovali téměř 2,4 miliardy korun, převážně do dvou výrobních závodů. Dá se říci, že jsme jedním z nejvýznamnějších investorů v posledních letech v Česku,“ uvedl Šlachta. Totéž platí i o exportu. Počet zaměstnanců koncernu Bosch v Česku, kde působí na osmi místech, se zvedl na 8 650.