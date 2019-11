Ekologičtí aktivisté obsadili budovu mosteckého sídla uhelné společnosti

„Čtyři lidé vylezli na most, který spojuje dvě výškové budovy společnosti Sev.en. Jsou asi na úrovni dvanáctého patra a vyvěsili tam velký transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek,“ řekla ráno mluvčí hnutí Limity jsme my Veronika Dombrovská.

„Toto heslo naráží na to, že právě Sev.en vlastní kontroverzní elektrárnu Chvaletice, která si žádá o výjimky, aby mohla ještě více než doposud znečišťovat ovzduší,“ vysvětila Dombrovská.

„To považujeme za naprosto nepřijatelné, protože podle nás by se elektrárna měla spíše zavřít, neboť elektřinu nepotřebujeme a vyvážíme do zahraničí a uhelné zdroje a jejich pálení jsou největšími zdroji CO 2 , který způsobuje změnu klimatu,“ doplnila.

Akce se účastní celkem patnáct aktivistů, kteří se zavěsili na lana u transparentů nebo stojí na střechách.

„Na místo přijela policie, ale zatím jsou všichni na svým místech a vše probíhá v poklidu,“ uvedla ráno Dombrovská.

Mluvčí hnutí Limity jsme my zdůraznila, že akce je nenásilná a aktivisté ani nechtějí poškodit jakýkoli majetek.

„Dnešní den jsme zvolili proto, že dnes v Praze zasedá uhelná komise,“ upozornila mluvčí hnutí.

„Pokud se chceme vyhnout klimatickému rozvratu, je potřeba co nejrychleji ukončit využívání hnědého uhlí v energetice a zajistit důstojnou budoucnost obyvatelům uhelných regionů. Nic z toho ale soukromé uhelné společnosti jako Sev.en nenabízejí. Uhelné elektrárny je proto potřeba zavřít, bez výjimek,“ uvedla Dombrovská.

„Ve chvíli, kdy budeme mít pocit, že jsme na situaci dostatečně upozornili, akci ukončíme a v poklidu odejdeme,“ podotkla Dombrovská.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979, Sev.en ji vlastní od roku 2013.

„Nemá cenu vést diskusi s fanatiky a výtržníky, každý bojuje za zdravé životní prostředí po svém - zatímco aktivisté porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a kvalitní přírodě blízké rekultivace,“ řekla iDNES.cz mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová.

Ještě během dopoledne aktivisty zadržela policie.

„V půl deváté jsme dostali informaci, že do budovy důlní společnosti neoprávněně vniklo jedenáct osob a zavěsili na střeše své transparenty. Tyto osoby jsme zajistili a v této chvíli jsou na obvodním oddělení v Mostě, kde zjišťujeme jejich totožnost. Jsou podezřelí ze spáchání přestupkového jenání,“ sdělil mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

V červenci proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny protestovalo několik desítek ekologických aktivistů. Před hlavním vstupem rozložili protestní tábor a zablokovali hlavní vjezd do elektrárny.

VIDEO: Asi pět stovek demonstrantů s transparenty protestovalo u uhelné elektrárny Chvaletice

Krajský úřad Pardubického kraje totiž počátkem léta vyhověl žádosti hnědouhelné elektrárny Chvaletice o výjimku z emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí však v listopadu krajského úřadu zrušilo a vrátilo k opětovnému projednání.

Měření prachových částic nad chvaletickou elektrárnou: