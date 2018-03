Pardubičtí radní chtějí využít úspěch a plánují prodávat hokejové Dynamo

Prodáváme hokejový klub Dynamo. Cena minimálně 12,8 milionu korun, značka: spěcháme.

Asi tak nějak by mohl vypadat inzerát pardubických radních. Vedení města se nakonec rozhodlo prodat klub co nejrychleji.

„Dynamo je stabilizované. Máme letos sportovní úspěch. Je ideální čas na prodej. Navíc jsme říkali, že město klub vlastnit dlouhodobě nebude,“ shrnuje klady nápadu primátor Martin Charvát, který s ním už zítra předstoupí před zastupitele.

A čeká ho těžká práce. Už nyní je jisté, že podpora potřebných 20 hlasů se v sále nebude hledat právě lehko. Například vlivný klub opoziční ODS už oznámil, že prodej rozhodně nepodpoří. „Jsou špatně nastavená kritéria prodeje. Chceme za klub hrozně málo,“ říká zastupitel za ODS Petr Klimpl.

„Do výběrového řízení jdeme s minimem jasných garancí od možného příštího majitele. Vše je opřené pouze o čestná prohlášení. Opakujeme už jednou udělané chyby. Zase nám mají stačit pouze sliby případného partnera,“ doplnil městský lídr modré strany Karel Haas.

Radnice si klade čtyři požadavky

Zástupci radnice přitom do soutěže, která by měla vypuknout už v pondělí, zadali čtyři klíčové požadavky. První říká, že by nový majitel měl ihned navýšit základní jmění klubu o výši 8 až 16 milionů.

Další bod pak ukládá zájemci vložit v příští sezoně do klubové pokladny pět milionů na provoz a v dalších čtyřech letech vždy po deseti milionech. Na posledním řádku pak stojí, že firma či podnikatel, který bude s městem obchodovat, zaplatí za 53 procent akcií minimálně 12,8 milionu korun.

„Jako město si ponecháme 20 procent akcií, které nám umožní kontrolovat dění v klubu. Také chceme precizně připravit akcionářskou smlouvu, tak aby mezi městem a novým majitelem byla jasně nastavená pravidla,“ řekl primátor Charvát s dovětkem, který ukazuje, jak fungovala spolupráce s předchozím majitelem Dynama Romanem Šmidberským.

„Chceme být novému majiteli důstojným partnerem. Už nikdy nechci být v situaci, že mě bude vlastník vydírat, že když něco nesplním, hokej v Pardubicích končí,“ dodal primátor s tím, že zatím nelze zmiňovat jména zájemců. Hodně se však mluví o zbrojařské rodině Strnadových.

Radní celkem logicky bod předkládají v době, kdy extraligový tým předvádí skvělé výkony ve čtvrtfinále soutěže a zcela staví na hlavu předsezonní odhady, které říkaly, že Dynamo bude patřit k hlavním aspirantům na sestup.

„Jsem moc rád, že se nám klub po sportovní stránce povedlo stabilizovat tak rychle. Celý realizační tým odvedl skutečně skvělou práci,“ libuje si generální manažer Dynama a zároveň radní za ANO Dušan Salfický.

Opoziční zastupitelé však připomínají, že stabilizace se týká právě jen a jen sportovní části klubu. Ta ekonomická se zvedá o mnoho pomaleji. „Z pohledu ekonomických tvrdých dat je Dynamo společností v úpadku. Má kumulovanou ztrátu kolem 40 milionů a základní jmění jen 14 milionů,“ uvedl Karel Haas.

Zasedání zastupitelů na radnici začíná zítra v 16 hodin. Zájemci jej už tradičně budou moci sledovat na webu města. Ovšem už dopředu je potřeba potenciální diváky varovat před možným dlouhým sledováním monitoru. Dle zkušeností lze k hokeji předpokládat několikahodinovou vášnivou debatu.