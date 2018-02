Příliš obecná analýza nekalosti při prodeji pardubického Dynama nenašla

Když loni v lednu kupovali pardubičtí zastupitelé HC Dynamo Pardubice od Romana Šmidberského, primátor Martin Charvát jim říkal, že tehdy rozehraná soutěž nedopadne pro klub ekonomicky nějak tragicky. „Pokud se nepovedou některé kroky, tak letošní sezona skončí v nejhorším dluhem pěti milionů,“ řekl při schvalování transakce Martin Charvát.

Realita byla o deset milionů horší, takže se zastupitelé začali hodně zlobit. Podle nich neměli před hlasováním o obchodu za zhruba deset milionů korun správné podklady. „Nedostali jsme od vás věrohodné informace, na základě kterých jsme rozhodovali o nákupu klubu od Romana Šmidberského,“ uvedl tehdy například zastupitel za ODS Karel Haas.

Primátor se hájil tím, že informace pro detailní ekonomický rozbor klubu poskytovalo ještě bývalé představenstvo v čele s generálním manažerem Pavlem Rohlíkem, kterého si vybral právě Šmidberský.

„Představenstvo, které vedl Pavel Rohlík, nám musí vysvětlit, jak ten vyšší dluh vznikl. Chceme vědět, kde ta ztráta vznikla a kdo za něj nese odpovědnost. Musí se to vyšetřit,“ uvedl Charvát.

Rohlík ani Šmidberský nic veřejně nevysvětlili, a tak si zastupitelé odhlasovali, že nechají právnickou kancelář Jelínek & partneři zpracovat analýzu toho, jestli podklady před schválením nákupu klubu byly v pořádku, nebo ne. Ovšem materiál jim prý mnoho nepomohl.

„Překvapilo mne, jak to celé bylo nekonkrétní. Nebylo tam žádné jméno, bylo to velmi obecné. Sice jsme po stanovisku volali, ale toto byly vyhozené peníze. Stanovisko na zásadní informace vůbec neodpovědělo. Otázka je, jestli dát právníkům ještě větší detaily k dopracování nebo to brát jako tečku za celým případem,“ uvedl zastupitel za ODS Haas.

„Dělá to na mne dojem, že to někdo napsal tak, aby hlavně nikoho nepoškodil a nikoho nejmenoval,“ doplnil zastupitel za Pardubáky Milan Košař. „Což moc nechápu, když podklady a realita neseděla o nějakých 15 milionů korun,“ dodal naštvaný politik.

Politici koupili zadlužený klub ve zlé ekonomické kondici

Reálně zpráva znamená zejména to, že město má velmi malé šance po někom vymáhat případnou vzniklou škodu. „Takový krok si po přečtení materiálu vůbec neumím představit. Jsem zklamán, byl jsem přesvědčen, že v podkladech byly chyby. To částečně právníci i potvrdili, ale jejich závěry jsou hodně bezzubé,“ doplnil Karel Haas, který zároveň vedení města požádal o doplnění právnické analýzy.

Podle primátora Charváta s tím nebude žádný problém. „Pokud je stanovisko podle vás nekompletní, tak využiji vaší odborné způsobilosti a poprosil bych vás o doplnění dotazů na právníky,“ řekl primátor Martin Charvát Haasovi, který pracuje jako právník ČSOB Pojišťovny.

O lepší materiál stojí i další zastupitelé. „Bylo by dobré, kdyby se stanovisko doplnilo. Určitě se chci podílet na tvorbě dotazů,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl, podle kterého rozhodně nemohly být podklady tehdejšího vedení klubu v pořádku.

„Nesedí tam položky v celkové hodnotě zhruba 15 milionů. Nemůžu se smířit s tím, že to celé chtějí hodit na jednoho obchoďáka, který údajně nesehnal dost reklam,“ uvedl Brendl, který patří mezi nejhlasitější kritiky nákupu klubu ze strany města. Ovšem celá věc spěje k tomu, že politici si budou muset přiznat, že koupili zadlužený klub ve zlé ekonomické kondici a že ho budou muset dávat několik roků dohromady z veřejných zdrojů.