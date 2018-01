Dynamo Pardubice patří městu rok. Klid je však v nedohlednu

Poslední zasedání pardubických zastupitelů se muselo sledovat fanouškům hokeje hodně špatně. Debata odhalila špatně vyúčtované dotace na mládež Dynama, množící se dluhy a také neochotu menších akcionářů pomoci se záchranou klubu.

Z hokeje se opět stala politická věc a je jasné, že v roce komunálních voleb Dynamo nečeká žádná velká pohoda.

„Měli bychom se konečně začít bavit, co s tím hokejem vlastně uděláme. Byly tady nějaké pokusy o transparentní půjčky či o navýšení základního jmění, ale nic z toho neprošlo. Přitom to jsou legitimní zbraně, jak hokej dostat z té ekonomické krize, ve které je. Ovšem k tomu je potřeba zaujmout úplně jiný postoj, než který vedení města nyní má,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.

„Jestli má někdo máslo na hlavě, tak jsou to právě radní, kteří se rozhodli zachraňovat hokej pokoutně,“ dodal Brendl.

Klub špatně vyúčtoval dotaci na mládež, peníze vrátil

Už tak dost vyostřenou situaci kolem hokeje přiživila kauza se špatně vyúčtovanou dotací od města, která měla sloužit na podporu hokejové mládeže. Dnes už bývalý pracovník klubu použil 466 tisíc na něco jiného.

„Ano, stala se chyba. Byť to zní jako klišé, mohl za to jedinec a jeho chyba. Peníze jsme vrátili a pykáme za to, ale nemělo by to mít vliv na to, že nedostaneme další peníze na mládež,“ argumentoval zastupitel za ANO a generální manažer Dynama Dušan Salfický.

Na pomoc mu poměrně nečekaně vyrazil náměstek primátora za ČSSD Jakub Rychtecký, který pochybení poněkud bagatelizoval.

„Ano, je pravda, že 466 tisíc korun nebylo dobře vyúčtováno. Ovšem klub nám doložil, že ty náklady na mládež jsou reálné. Navíc vzhledem k objemu všech peněz, které klub dává na mládež, tak pochybil jen ve třiapůlprocentu dotace. Nemohu se zbavit dojmu, že se kolem hokeje někdo snaží vytvářet negativní atmosféru,“ uvedl mimo jiné Jakub Rychtecký.

Celá debata se vyostřila kvůli tomu, že zastupitelé měli schválit další dva miliony na hokejovou mládež.

„Dotace na mládež je jeden ze střípků záchrany klubu. Nemůžeme ale podporovat organizaci, která není schopna vyúčtovat dotaci v souladu se zákony, a pak ji na tu samou položku znovu dodat další peníze,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Peníze na hokejovou mládež nakonec zastupitelé schválili, ovšem ani zdaleka to neznamená, že by se situace kolem Dynama nějak uklidnila. Část politiků se stále nemůže smířit s tím, že před rokem radnice zaplatila Romanu Šmidberskému za evidentně předlužený klub přes deset milionů korun a dalších deset mu uhradila za půjčku, kterou poskytla firma bývalého majitele Dynama.

„Neměli jsme dobré informace k rozhodování. Pan primátor nám slíbil, že je všechno v klubu v pořádku, a nyní vidíme tu realitu,“ uvedl například Brendl.

Podle primátora Martina Charváta však radnice stále chce zjistit, kdo může za to, že podklady pro zastupitele ukázaly něco úplně jiného, než jaká byla realita.

„Vždy jsme tady říkali, že s hokejem budou problémy. Právníci města momentálně řeší, jak vznikly podklady pro finanční analýzu klubu, kterou jsme dostali před prodejem. Rozhodně nechceme nic zatajovat. Vše tady veřejně říkáme, chceme se o tom bavit,“ uvedl primátor Charvát.

Po sportovní stránce se klub zatím celkem drží

Pro něj a kolegy je velké štěstí, že Dynamo v dubnu dokázalo v posledním barážovém zápase udržet extraligu a že letos se celkem v nejvyšší soutěži drží. Povedlo se hlavně angažování bývalého obránce Pardubic a dlouhodobého manažera třineckých Ocelářů Pavla Marka. Ten se podle zasvěcených do nové role sportovního manažera velmi vcítil a hlavně dokáže shánět adekvátní posily.

Není rozhodně náhoda, že většina z nich dorazila právě ze Slezska. Především nedávné angažmá útočníka Rostislava Marosze se povedlo. Jako posila se zatím jeví i extřinecký obránce Josef Hrabal. Navíc i hvězda jarní baráže Marek Trončinský má bohatou třineckou minulost.

Co zaznělo na zasedání zastupitelstva o hokeji Dušan Salfický, generální manažer klubu a zastupitel za ANO „Mrzí mě, že tady někdo říká, že mně město koupilo hračku. Nejsem žádnej ubožák a srab, že nechci za něco ručit. Dal jsem do klubu své jméno a ručím za něj svým majetkem. Házíte si to tady jako horkej brambor. Přestaňte hokeji škodit tím, že do toho taháte politiku! Já vás prosím, abyste hokej podpořili, když se bijete v prsa, že jste fanoušci a že chcete mít dál hockeytown.“ Karel Haas, zastupitel za ODS „My jako město zachraňujeme klub, a vy jako tři noví akcionáři, ať nemluvím jen o tobě, Dušane, jste nepomohli Dynamu ani korunou. Peníze, které jste zaplatili za akcie, nešly do klubu, ale předchozímu majiteli. Když jsme vyzvali tebe, pana Čáslavu a pana Šudu, abyste se podíleli na půjčce klubu, mysleli jsme si, že vaše pardubické srdíčko bude dýchat, tak vaše odpověď byla nula. Když už do toho nedáváte peníze, tak jsme chtěli, abyste za půjčku aspoň ručili, a vaše odpověď byla opět nula.“

Na druhou stranu extraligová tabulka je ve své druhé polovině extrémně vyrovnaná a i krátká série proher může znamenat sesun na pozice, ze kterých budou Pardubice opět muset bojovat o záchranu.

Jen pro připomenutí - Dušan Salfický na předsezonní tiskové konferenci oznámil, že by byl rád za předkolo play-off, které by zároveň znamenalo vyhnutí se potížím se záchranou. Zatím se zdá, že by cíl mohl být splněn.

Horší už je, že na obzoru stále není nějaký zájemce, který by klub od města odkoupil a pomohl daňovým poplatníkům s provozem profesionálního hokeje.

„Zatím žádná jména komentovat nebudu. Nyní plním svůj slib a zahajuji hledání cesty jak klub prodat. Až ji budeme znát, můžeme se bavit o dalším,“ uvedl Charvát před měsícem.

Nicméně politici už mají alespoň vzor, podle kterého by hokej chtěli prodávat. Město chce novému partnerovi nabídnout k prodeji 53 procent akcií. Nabídková cena je 12,8 milionu. Nový majoritní akcionář by neměl mít více než 78,5 procenta. Radnice si chce nechat minimálně 20 procent akcií Dynama, tak aby mohla případně blokovat prodej extraligové licence. Město si chce také uchovat předkupní právo na akcie. Podle návrhu by si magistrát měl zachovat tři místa v dozorčí radě klubu HC Dynamo.

„Jako blokační minimum například prodeje licence stačí oněch zhruba dvacet procent akcií, tak je to napsané ve smlouvě,“ uklidňoval zastupitele, kteří měli strach z nedostačujících garancí, primátor Pardubic Martin Charvát.