Pardubický hokej může hradeckému závidět, tamní radnice platí o dost víc

Dva extraligové kluby sídlící dvacet kilometrů od sebe. Oba mají stadiony nedaleko soutoku řek, oba vlastní radnice a oba mají slušnou fanouškovskou základnu.

Přesto minimálně v jedné věci jsou světy Dynama Pardubice a Mountfieldu HK zcela rozdílné. A to v částce, kterou na provoz klubu přispívá radnice z veřejných peněz.

Z registru smluv plyne, že hradecký hokej má nesporně větší podporu od daňových poplatníků. Zástupci hradecké radnice, která vlastní klub na půl s firmou Mountfield, jen za letošní sezonu pošlou na zimní stadion 30,5 milionu korun. A zpátky nepůjde ani koruna.

„Výsledky hradeckého klubu jsou super, nemám tak problém s posíláním těchto dotací. Bez nich by hokej neměl šanci být takto úspěšný,“ uvedla opoziční hradecká zastupitelka zvolená za ANO Monika Štayrová, která ačkoliv se to z pardubického pohledu nezdá, zároveň patří mezi nejtvrdší kritiky hospodaření Mountfieldu HK.

„Nelíbí se mi, že klub i přes tyto dotace končí po sezoně ve ztrátě a roste nám kumulovaná ztráta. Také bych byla ráda, kdyby zastupitelé více mohli nahlížet do účetnictví, to mně přijde málo průhledné,“ dodala.

Taková slova by na pardubické radnici zazněla jen těžko. Na každém zasedání zastupitelstva se vedou dlouhé debaty na téma zda peníze do hokeje dát, nebo ne.

„Profesionální sport by si na sebe měl vydělat sám,“ opakují často opoziční zastupitelé.

Ovšem podle vedení klubu Pardubice s touto taktikou sotva kdy ještě budou hrát o titul. „Za málo peněz málo muziky. Myslím si, že na to, jaký máme rozpočet a podporu ze strany města, hrajeme letos velmi dobře,“ uvedl generální manažer Dynama a radní Pardubic za ANO Dušan Salfický.

Při pohledu do registru smluv mu musí být do pláče. Z něho se totiž dozví, že hradečtí politici posílají například sedm milionů na platy hráčů. Přes jeden a půl milionu pak dají na pořadatele a jen o dvě stě tisíc méně inkasuje klub na platy trenérů či masérů.

Přitom další řádek hlásí 1,64 milionu na realizační tým. „Podmínky nejsou rovné, to je zřejmé. Pokud Hradec takto silně podporuje profesionální hokej a nemá problém s veřejnou podporou, tak je zjevné, že je narušené konkurenční prostředí a my se musíme zamyslet nad tím, jak Dynamu pomoci,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Ten v poslední době ostře kritizuje radní za to, jak pumpují do Dynama různé půjčky. Z registru je patrné, že jen za posledních pár měsíců se částka vyšplhala na 30 milionů korun.

Kolik dávají radnice do hokejových klubů Pardubice dotace na mládež: 15 milionů reklamní smlouva: 4 miliony celkem: 19 milionů Hradec Králové provoz stadionu: 5,8 milionu akademie ČSLH: 9,7 milionu extraligový tým: 15 milionů celkem: 30,5 milionu Platby klubů městu HC Dynamo: 20 milionů za pronájem ledu a kanceláří v aréně Mountfield HK: 0 Zdroj: Registr smluv pro letošní hokejovou sezonu. Údaje zobrazují pravidelné dotace, nikoliv půjčky nebo navyšování základního jmění, které obě radnice také provádějí.

„Je to podivné. Tváříme se, že dáváme půjčky, o kterých víme, že je nikdo nikdy nesplatí. Cesta Hradce mi přijde férovější. Prostě tamní radní natvrdo peníze do hokeje dávají a přiznávají to. My to pořád nějak pytlíkujeme. Do divadla dáme ročně 40 milionů, do filharmonie 20. Pokud chceme mít ve městě kvalitní hokej, musíme do toho také něco dát,“ dodal Brendl.

Pravda je, že zatím klub má s městem nulovou bilanci nebo spíše něco doplácí. Od radnice totiž inkasuje jen dvě větší položky - čtyři miliony za reklamu a 15 milionů jako dotaci na mládež.

Ovšem klub zpět pošle téměř identickou částku za pronájem arény. A právě tady se nejvíce rozvírají nůžky mezi oběma kluby. Mountfield totiž naopak od města inkasuje jen letos přes pět milionů na „dokrytí předpokládané ztráty spojené s provozem a užíváním stadionu“.

„Za pronájem nebytových prostor, ve kterých má klub kanceláře a zázemí, plus za extraligové zápasy a led nám Dynamo ročně platí zhruba dvacet milionů korun. Tato částka se v posledních letech příliš nehýbe. Pohybuje se pravidelně mezi 19 až 20 miliony,“ uvedl Jiří Komárek, šéf Rozvojového fondu Pardubice, kterému patří Tipsport arena.

Otázka tedy je, jak se dál k hokeji postaví radní. Podle primátora Pardubic Martina Charváta je nyní klíčové klub ekonomicky stabilizovat a najít nového silného majitele.

Ovšem to v době, kdy téměř každý extraligový klub s sebou táhne zátěž v podobě každoročních prodělků a kumulovaných ztrát, bude velmi složité.

„Dělali jsme si přehled a skutečně má kumulovanou ztrátu v řádech desítek milionů většina českých hokejových klubů v nejvyšší soutěži. A nic se neděje, nikoho to moc nezajímá, nikdo je do insolvence neposílá,“ komentoval situaci v hokeji zastupitel Hradce Králové Lubomír Štěpán..