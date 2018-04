Dvoutisícovou Píšť na Opavsku čeká suché léto

Podle pana starosty se ale k průšvihu v podzemních vrtech a studnách schylovalo delší dobu: „Věděli jsme, že vody pomalu ubývá. Poslední rok to šlo o šest metrů dolů a v tomto roce za první tři měsíce o další tři metry. Do země nikdo z nás nevidí, zřejmě je to málo srážek, počasí, dlouhodobá sucha… To všechno asi má vliv.“

Píšti podle starosty velmi pomáhají s dodávkami vody okolní vesnice. Za to jim velmi děkuje. Obec se ale v blízké budoucnosti raději připojí na vodovodní řad Severomoravských vodovodů a kanalizací. Kromě toho hledá další vhodné lokality pro vlastní vrty.