Stop pro dvoukolejku mezi Pardubicemi a Stéblovou, vesnice se bojí hluku

Obec Stéblová na Pardubicku se bojí, že po chystaném zdvoukolejnění tratě mezi Hradcem a Pardubicemi bude čelit většímu hluku než dosud. Žádá proto po Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) vybudování protihlukových stěn.

I když hygienici míní, že to není třeba, námitky místních vedly ke zrušení územního rozhodnutí ke stavbě na osmikilometrovém úseku z Pardubic do Stéblové. Ukázalo se totiž, že stavební úřad připomínky lidí ze Stéblové i zástupců obce ignoroval.

Podle krajského úřadu lidé ze Stéblové loni v únoru při veřejném projednání vznesli své námitky, které ale stavební úřad neřešil. „Tato skutečnost způsobila nezákonnost vydaného rozhodnutí, činí rozhodnutí nepřezkoumatelným,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu.

Lidé ze Stéblové jsou zvyklí žít vedle rušné tratě, ovšem dvoukolejka, na níž se zvedne maximální rychlost ze stovky na 160 kilometrů v hodině, bude podle místních znamenat mnohem větší zátěž. Chtějí proto postavit protihlukovou zeď o délce přibližně 300 metrů, která by ochránila jejich domy.

Odborníci na základě hlukové studie ale dospěli k závěru, že větší ochrana není třeba. S tím obec nesouhlasí.

„Zcela určitě tu bude větší provoz, a tedy i větší zatížení hlukem. Hluk z tratě náš dost limituje už nyní. Když tady žijete, tak to vnímáte docela jinak než podle čísel na papíře, která vycházejí z hlukové studie,“ řekl starosta Stéblové Vladimír Exner.

Obec nyní dostane novou šanci své připomínky uplatnit. Stavební úřad musí provést územní řízení znovu. Chyb při rozhodování o této důležité investici magistrát udělal víc. Například si podle zjištění krajského úřadu nezajistil závazná stanoviska obcí, zda je akce v souladu s jejich územním plánem.

Dvě koleje zkrátí cestu mezi Hradcem a Pardubicemi na 13 minut

Pro chystané zdvoukolejnění tratě mezi Pardubicemi a Hradcem je to víc než pouhá nepříjemnost. Vždyť v roce 2012 politici a zástupci SŽDC tvrdili, že celá stavba bude hotová do čtyř let. Od té doby se termíny pružně natahují. Teď SŽDC uvádí jako termín zahájení leden 2021.

Dvoukolejka má vyrůst ve čtyřech etapách. Ta první je už od roku 2015 hotová, mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem spoje jezdí po dvou kolejích rychlostí 160 kilometrů za hodinu. To zkrátilo cestování mezi krajskými městy na 17 minut.

V budoucnu by na cestu nejrychlejšími spoji mělo stačit asi třináct minut. K tomu je ale třeba vybudovat dvoukolejku v úseku Opatovice - Hradec, dále provést modernizaci pardubického nádraží a postavit právě dvoukolejku Pardubice - Rosice - Stéblová za 2,1 miliardy korun.

Nejde jen o vybudování druhé koleje, ale mimo jiné i o úpravy uspořádání železniční stanice v Rosicích, které umožní bezpečný přístup cestujícím k vlakům. „Bude zřízena nová zastávka Stéblová – obec,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Kompletně nová budou i všechna zabezpečovací zařízení.

Velkým problémem železniční trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je nedostatečná kapacita úseku Rosice - hlavní nádraží Pardubice, který vede po mostě přes Labe. Ten využívají jak vlaky spojující obě krajská města, tak i soupravy na trase Pardubice - Chrudim.

Každé další oddálení stavby jen prodlouží nevyhovující stav, kdy vlaky jedoucí z Chrudimi a na Chrudim musí občas deset i více minut čekat v Rosicích na volnou trasu přes most. Jakmile by byl dvoukolejný most, který má během stavby Pardubice - Stéblová vzniknout, prostoje v Rosicích odpadnou.