Pardubickým radním se daří získávat pozemky pro terminál

Motivaci postavit terminál pro linkové autobusy mají pardubičtí politici poměrně silnou. Stávající zanedbané autobusové nádraží nedaleko lihovaru koupila zbrojařská skupina Jaroslava Strnada, a ta tak může nástupiště prakticky kdykoliv zavřít.

Dobrou zprávou pro město je, že se radním daří získávat pozemky, které budou třeba pro stavbu terminálu B. Jako klíčová se jeví hlavně dohoda s firmou Eurobit Real, která zatím vlastnila ty nejzásadnější parcely naproti hypermarketu Albert.

„Pokud vše schválí ve čtvrtek zastupitelé, tak město odkoupí pozemky od společnosti Eurobit Real. Jejich cena je podle znaleckého posudku zhruba 7,6 milionu korun bez daně. Naopak město prodá zemědělské pozemky u obce Mnětice v hodnotě zhruba 7,3 milionu,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že vlastníci parcely nechtěli od začátku peníze, ale pozemky.

Problém by podle Dvořáčkové neměl nastat ani v případě dalších pozemků, které město potřebuje od Českých drah a Správy železniční dopravní cesty. Dohoda s oběma státními podniky se prý pomalu rýsuje.

„Obě jednání zatím probíhají ve prospěch města. Sice jde vše dost pomalu, ale blíží se to ke zdárnému konci,“ řekla Dvořáčková.

Dvořáčková: Stavět by se mohlo na podzim 2019

Jak uvedla projektovat by se mohlo začít letos a pokud by všechny okolnosti šly tak, jak město potřebuje, do země by se poprvé mohlo kopnout už příští rok. „Ideální termín zahájení stavby je podzim 2019,“ doplnila Dvořáčková.

Ovšem jak už to v Pardubicích bývá, nedá se čekat, že by na čtvrtečním jednání zastupitelstva bod jen tak hladce prošel. Debata se dá čekat hlavně na téma, jak by terminál měl vlastně vypadat. Ve hře jsou oficiálně dvě varianty.

„Variantu jedna neberu. To mi přijde jako obratiště autobusu v Horní Dolní, to opravdu nemá žádný parametr krajského uzlu autobusové dálkové dopravy,“ uvedl například zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Nyní se však zdá, že by přece jen prostoru mohlo být více, a tak by terminál mohl splňovat základní parametry.

„Město připravilo ve spolupráci s krajem takový návrh stavby, jehož hlavním zadáním byl počet nástupních a výstupních ploch – celkem osm nástupních a dvě výstupní stanoviště, čtyři místa určená pro krátkodobé stání, osm až deset míst pro stání dlouhodobé,“ řekl primátor Martin Charvát

Dodal, že projekt řeší také cyklistickou a pěší dopravu včetně mobiliáře a zeleně či organizace dopravy a provozu.

V tomto ohledu je důležité i to, že podle radních dobře dopadly analýzy toho, jak by terminál zatížil okolní křižovatky. „Všechny možnosti dopadly dobře, s tím by problém být neměl,“ řekla Dvořáčková.

Samostatnou kapitolou příběhu je pak osud činžovního domu, který stojí hned u nádraží. Radní ho chtěli nechat zbourat, ale nenašli dost hlasů v zastupitelstvu. Nyní se zdá, že by dům alespoň částečně zůstal stát. Za zachování činžovního domu dost usilovně bojují hlavně opoziční zastupitelé.

„Plánujeme, že třetina domu zůstane na svém místě a bude třeba sloužit k přespávání řidičů autobusů,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.

Odhadované investiční náklady na stavbu terminálu B činí zatím přibližně 135 milionů korun. Přičemž zhruba 50 milionů korun by mohla pokrýt dotace z programu ITI Hradeckopardubické aglomerace, tedy z dotací Evropské unie.