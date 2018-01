Pachatelé šli pro osm milionů, uvádí spis k vraždě manželů z osady u Ústí

Z vazebního usnesení, ze kterého Lidovky.cz citují, vyplývá, že muži šli do celoročně obývané chaty jako vymahači peněz. „Cílem tohoto jednání bylo umožnit získat dosud neustanovené osobě částku ve výši osm milionů korun,“ stojí v usnesení.

Oba muži přišli do kolonie ve Střížovicích 7. ledna kolem 22. hodiny. V chatě žili už několik let manželé a jejich tři děti. Pravděpodobný hlavní pachatel, starší muž s kriminální minulostí, manželský pár znal a měl s sebou nelegálně drženou pistoli. Oba si obličeje zahalili maskami.

Vrah podle serveru nejprve zastřelil psa, následně s pomocníkem plastovými páskami, které si přinesli, svázali v obýváku manžele i jejich děti – dospělého syna a dvě nezletilé dívky.

„Po spoutání poškozeným zalepili ústa a oči, poškození měli výrazný strach. Báli se o svůj život a zdraví,“ stojí podle Lidovek.cz v usnesení.

Situace se zkomplikovala, když se jedné z dívek udělalo špatně. Komplic ji údajně vynesl do dětského pokoje, kde ji položil do postele. Do ložnice pak oba pachatelé vynesli i svázaného muže.

Komplic, který se policii po pár dnech sám přiznal, při výslechu připustil, že rodiče a děti svazoval, pak prý ale z domku odešel (o zadržení komplice zde).

Slíbených pěti set tisíc korun se podle svých slov nedočkal. Místo nich mu vrah dal jen 600 korun, které před tím sebral zavražděnému muži z peněženky.

Co se stalo poté, není zcela jasné. Kriminalisté pracují s verzí, že druhý pachatel zastřelil manželský pár a následně spáchal sebevraždu. Jeho tělo našli před domem.

Rodina peníze neměla

V zahradním domku rodina bydlela asi šest let. „Chtěli žít v přírodě, města už měli dost,“ řekla nedávno MF DNES příbuzná manželů. Na zahradě podle jejích slov pěstovali zeleninu a ovoce.

Proč případ vyústil v dvojnásobnou vraždu a sebevraždu, není dosud jasné. Jednou z možných verzí je podle Lidovek.cz extrémní reakce pachatele na zjištění, že rodina požadované peníze nemá.



Třiapadesátiletého komplice policie obvinila ze zbavení osobní svobody a porušování domovní svobody, za což mu hrozí 8 až 16 let za mřížemi. Soud ho poslal do vazební věznice z obavy, že by se před policií ukrýval.

Video z vyšetřování dvojnásobné vraždy v zahrádkářské kolonii:

VIDEO: Policie pročesává zahradní kolonii, kde našla mrtvé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu