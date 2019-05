Pokuty za dvojí ceny na koupalištích radnice nechtějí. Vymýšlí řešení

Permanentními vstupenkami chtějí v Oseku na Teplicku vyřešit loňský problém s dvojími cenami na místním koupališti a v 3D bludišti.

Provozovatel plovárny, organizace FrýTajm Osek, před časem dostal pokutu od České obchodní inspekce (ČOI) ve výši 15 tisíc korun. Dopustil se prý diskriminačního jednání, protože loni umožňoval levnější vstupné občanům, kteří prokázali, že bydlí přímo v Oseku.

Podobně postupovali i správci bazénů v Bílině, Duchcově, Dubí a ve Štětí. I oni museli zaplatit pokuty ve výši od 10 do 15 tisíc.

Byť to provozovatelé oficiálně odmítali sdělit, šlo jednak o opatření, kterým chtěli zamezit nepořádku, který jim na koupalištích dělali „přespolní“ sociálně slabí, a jak loni v několika případech přiznali lidé přímo v kasách, koupaliště v menších městech plnili lidé z Teplic, kde se opravoval bazén.

„Ve všech případech došlo k porušení zákazu diskriminace v zákoně o ochraně spotřebitele tím, že zvýhodněné vstupné do areálu koupališť bylo podmíněno trvalým bydlištěm v daném městě,“ vysvětlil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Aby se provozovatelé koupališť v nové sezoně vyhnuli dalším pokutám, zvažovali různé možnosti. V Oseku se rozhodli pro permanentní vstupenky. „Při opakovaném porušování zákona na ochranu spotřebitele by nám totiž hrozila další pokuta až do výše pěti milionů korun,“ vysvětlil starosta města Jiří Macháček.

Permanentka na oseckou plovárnu vyjde na 399 korun

Permanentka umožňující vstup na plovárnu i na 3D bludiště vyjde dospělé návštěvníky na 399 korun, děti, studenti a senioři za ni zaplatí 99 korun. S permanentkou pak i o polovinu levnější vstupné na minigolf.

„Systém slev se mění na prodej permanentních vstupenek nejen pro naše občany,“ popsal starosta změnu v oseckých novinách s tím, že permanentky budou k prodeji v průběhu měsíce května nebo do vyprodání.

Bez „permice“ vyjde jednorázový vstup na koupaliště 100 korun (50 děti, studenti a důchodci). Jednorázové vstupné do 3D bludiště bude dál za 50 korun pro všechny. Za minigolf pak návštěvníci platí 90 korun.

V Bílině se návštěvníci žádných slev na vstupném nedočkají

V Bílině, která dostala od ČOI pokutu 10 tisíc korun, se letos naopak návštěvníci žádných slev na vstupném nedočkají.

„Máme schválený nový ceník, vstupné pro dospělého vyjde na 100 korun na den. Žádný slevový program neplánujeme. Podle České obchodní inspekce není jakákoliv sleva pro naše občany možná a vždy nám bude hrozit pokuta. Do budoucna přesto budeme společně s právním zástupcem hledat cestu, jak by to mohlo jít,“ sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

V Duchcově se na pokutu složili městští radní

V Duchcově se na pokutu 10 tisíc korun složili radní města. „Jsem přesvědčen, že jsme se snažili jednat v zájmu občanů města, aby se nám na koupališti neobjevovali nezvaní hosté z okolí. Bohužel rozhodnutí obchodní inspekce je platné a v důsledku má ČOI ze zákona pravdu,“ připustil starosta Zbyněk Šimbera.

„Již teď mohu slíbit našim občanům, že hledáme ve spolupráci s právníky jiné možnosti, jak dosáhnout výše zmiňovaného cíle tak, aby byl v souladu se zákonem,“ prozradil s tím, že ve hře jsou právě i permanentní vstupenky.

O podobě ceníku pro letošní sezonu radní rozhodnou v úterý.