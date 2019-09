Pozemní DVB-T z Černé hory končí v lednu, spoléhají na něj i diváci v kraji

Přechod na nový vysílací standard přes obyčejnou anténu je po deseti letech zpět. Už v listopadu se odmlčí první vysílače DVB-T ve středních Čechách. V polovině příštího roku by měl být celý proces druhé vlny digitalizace dokončen.



Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, povědomí lidí o přechodu na DVB-T2 je sice vysoké, polovina domácností však nemá o termínech přechodu ani páru.

„Data nám ukazují, že se povedlo k lidem doručit informaci o tom, že k přechodu na DVB-T2 dojde. A že nyní je potřeba soustředit se na detailnější informace o situaci v jednotlivých regionech, aby diváci věděli, kdy se právě jich bude změna týkat,“ uvedl Vít Pražan, generální ředitel Českých radiokomunikací, které provozují převážnou část televizních vysílačů.

Na vysílači Krásné podle technického plánu přechodu posvěceného vládou odstartuje vypínání systému DVB-T 30. dubna 2020. Avšak v tento den všechny sítě naráz vypnuty nebudou. Zmíněné datum se vztahuje na programy České televize, komerční stanice v čele s Novou a Primou nebo Óčkem si datum ukončení vysílání sítí 2 a 3 stanovily na 25. května.

Kdy se odmlčí digitální vysílání DVB-T v kraji? Vysílač Krásné Multiplex 1 - 32. kanál (kanály ČT)

30. dubna 2020 Multiplex 2 - 39. kanál (Nova, Prima,…)

25. května 2020 Multiplex 3 - 34. kanál (Óčko, Šlágr,…)

25. května 2020 *Multiplex 4 - 45. a 48. kanál (končí 30. dubna 2020) z Krásného nevysílá. Vysílač Černá hora Multiplex 1 - 40. kanál (kanály ČT)

7. ledna 2020 Multiplex 2 - 38. kanál (Nova, Prima,…)

12. února 2020 Multiplex 3 - 60. kanál (Óčko, Šlágr,…)

28. dubna 2020 *Multiplex 4 - 44. a 45. kanál (končí 28. dubna 2020) z Černé hory nevysílá. Přechodné multiplexy DVB-T2, které budou přeladěny na finální, vysílají už dnes na 26. a 28. kanálu. Zdroj: www.dvbt2overeno.cz

Tyto termíny se dotknou domácností, které mají otočené antény na jih k vysílači Krásné. Ten, kdo se u příjmu spoléhá na Černou horu, může být černou obrazovkou překvapen již v lednu. A rozhodně nejde o malý počet domácností.

Jak upozorňuje Televizníweb.cz věnující se druhé vlně digitalizace, takřka polovina individuálních i společných televizních antén v Pardubickém kraji nemíří směrem, kde se tento hlavní vysílač nachází, nýbrž výrazně na sever, kde lze tytéž programy zachytit z vysílače Černá hora.

„Diváci, kteří dávají přednost příjmu signálu ze severu, se musí připravit na to, že již 7. ledna 2020 přijdou o programy České televize ve standardu DVB-T. K tomuto datu totiž skončí vysílání veřejnoprávního multiplexu 1 z krkonošské Černé hory. Naopak z vysílače Krásné bude toto vysílání pokračovat až do 30. dubna 2020,“ upozornil na mnohem dřívější termín Jan Potůček, konzultant ve společnosti Taktiq Communications, která pro České Radiokomunikace web vytváří.

Na krkonošské Černé hoře vypnou technici dříve i vysílání komerčních stanic. Síť 2 skončí už 12. února, naopak síť 3 má termín stanoven až na 28. dubna.

Domácnosti na východě kraje, které mají natočené antény na Praděd, se dřívějšího nákupu nového set-top boxu bát nemusejí. Proces vypínání začne stejně jako na Krásném, jen v případě jihomoravského Kojálu přijde konec DVB-T na konci března.

Mnohem jednodušší je situace u sítě 4, která v kraji vysílá z vysílačů ve Slatiňanech, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Podobně jako v Královéhradeckém kraji ukončí vysílání na konci dubna.

Anténářské firmy znají místní situaci nejlépe

Přestože na rozličné a možná i trochu matoucí termíny přechodu by měla upozornit připravovaná státní informační kampaň, lidé by se měli spolehnout hlavně na anténářské firmy ve svém okolí, které jsou se situací dostatečně seznámeny.

Jak oslovení odborníci MF DNES potvrdili, na druhou vlnu digitalizace je podstatná část diváků připravena už teď, jednoduše proto, že na nový standard DVB-T2 už přešli.

Velkou motivací k nákupu nové televize, která je schopná přijímat DVB-T2 s kódováním H.265, bylo u mnoha lidí v loňském roce spuštění HD sítě s veřejnoprávními kanály České televize.

„Ti, co přechod nechávají na poslední chvíli, se nemusejí bát, že by museli investovat do nových antén či zesilovačů. Všechny antény, které teď přijímají DVB-T, jsou bez sebemenších problémů připraveny na DVB-T2. Kvůli rušení je však někde nutné osadit LTE filtr, ale to platilo i u DVB-T. U společných antén je nutná úprava zesilovačů. U 60 až 70 procent bytových domů, na kterých společné televizní antény spravujeme, máme nové programy ve standardu DVB-T2 již naladěny,“ sdělil anténní technik Pavel Říha z firmy Elpa.

Kdo nákup nové televize nebo set-top boxu odkládá až na jaro, měl by si pohlídat zvýrazněný parametr DVB-T2 (H.265/HEVC) nebo logo DVB-T2 ověřeno.