Dvanáctiletý chlapec se v horách těžce zranil na kole, musel pro něj vrtulník

Nehoda se odehrála kolem jedné hodiny odpoledne v hůře přístupném terénu.

„K nehodě jsme vyrazili v terénním autě a na čtyřkolce. Poslední úsek jsme museli absolvovat pěšky. Na místě jsme zjistili, že chlapec spadl tak nešťastně, že se závažně poranil v oblasti břicha. Ihned jsme ho stabilizovali a čekali na vrtulník,“ popsal člen Horské služby.

Záchranáři vrtulník naváděli na vhodné místo pomocí světelných signálů.



„Posádka k nám spustila záchranáře spolu s lékařem a poté poslala vrtulník na vrchol Klínovce. Lékař si hocha převzal a pak jsme ho šetrně převezli na svozném prostředku k autu a tím k naší stanici na Klínovci. Vrtulník zraněného přemístil k dalšímu ošetření do ústecké nemocnice,“ doplnil Šimeček.



Náčelník krušnohorské Horské služby Miroslav Güttner upozorňuje na stoupající počet úrazů. „Všichni by měli dodržovat Desatero horského cyklisty. Rodiče by měli zvážit, zda své méně zkušené děti do náročných terénů pustí,“ uzavřel Güttner.