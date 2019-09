Pardubický kraj odmítl labskou větev obřího kanálu, obcím brání v rozvoji

Naplánovaná trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe vede v Pardubickém kraji přibližně podle měst Česká Třebová, Choceň a dál směrem k Pardubicím. V podstatě všichni starostové obcí i měst na trase stavbu odmítají a upozorňují, že jim v územních plánech zbytečně blokuje rozvojové plochy.

Komise ministerstva dopravy navrhla pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože takzvaná labská větev se jeví podle studie proveditelnosti jako finančně příliš nákladná, vyšla by na více než 300 miliard korun. Ministerstvo dopravy materiál předloží vládě během podzimu, termín projednání určí úřad vlády.

„Megalomanské stavby s nejistým výsledkem nesmí omezovat život a rozvoj obcí a měst,“ řekl hejtman Martin Netolický, který přitom patřil původně k fanouškům kontroverzní stavby.

Kanál Dunaj-Odra-Labe v Pardubickém kraji Koridor průplavu Dunaj-Odra-Labe se podle dnešních plánů odpojuje z Labe v blízkosti pardubické městské části Hůrka, stáčí se k jihu a východně od obce Spojil pokračuje k Černé za Bory, kříží železniční trať Pardubice-Choceň a pokračuje směrem ke Stradouni. Potom prochází jižně od Zámrsku směrem k Zálší, kde mají být čtyři plavební komory Zálší, Vračovice, Chotěšiny a Voděrady. Následují průplavní tunely Řetůvka a Řetová i průplavní most. Trasa vede přemostěním po okraji České Třebové. Jižně od Rybníku jsou průplavní tunely. Dále se mokrá cesta vine mezi Mladějov a Rychnov. Na ní jsou čtyři plavební komory Gruna, Radkov, Petrůvka a Pečíkov. U Vranové Lhoty opouští území kraje.

„Osobně jsem v tuto chvíli přesvědčena, že negativa jednoznačně převažují nad potenciálními přínosy. Kanál by zabral velké množství zemědělské i lesní půdy, a to nejen v našem regionu,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová.

Není jasné, jaký bude mít případné vyřazení labské větve dopady na plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic. Totiž zda bude mít i nadále tato investice z pohledu státu smysl. Kraj o splavnění Labe i nadále stojí.

„Na obě stavby je potřeba pohlížet izolovaně. Splavnění Labe do Pardubic je jednoznačně stavbou s vyšším stupněm připravenosti a prioritou,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Celková délka díla kanálu Dunaj-Odra-Labe se odhaduje na 417 až 475 kilometrů, zasahuje do všech moravských krajů a do Pardubického kraje. Pokud by se stavěly všechny tři větve, náklady by se vyšplhaly na 582 miliard.