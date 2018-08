Auta ničí památkové domy Nového Města. Sklep museli podepřít, zdi trpí

Protivný hluk, otřesy, stovky osobních aut a občas náklaďák. Tak to vypadá od dubna den co den v úzkých vjezdech na historické Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují.

Bývala to oáza pro turisty obdivující barokní fasády, pak přibyla auta mířící do průmyslové zóny v Kvasinách. Teď si tudy řidiči ve velkém zkracují objížďky, které vyvstaly kvůli opravě krajské silnice mezi Krčínem a Spy na okrajích města. Ve špičkách tak nyní projede náměstím na 500 aut za hodinu.

A i když sem těžká doprava s výjimkou zásobování nesmí, dostávají se na náměstí opakovaně i kamiony. Jen podle pokut od strážníků vjelo do města přes zákaz od jara 470 kamionů.

Majitelka domu v ulici U Zázvorky teď řeší havárii ve sklepě, hrozilo v něm propadnutí klenby pod chodníkem. Kdo ale zaplatí opravy, není jasné. Město zatím majitelce pomohlo.

„U sklepních prostor domu čp. 1213, které bezprostředně přiléhají k ulici U Zázvorky, jsem shledala skutečně závažné poškození. Konstrukce jsou v havarijním stavu. Na návrh statika bylo provedeno zabezpečení klenby,“ říká Radka Škaldová z odboru výstavby a regionálního rozvoje na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují, která má na starost státní památkovou péči.

„Umístili jsme ve sklepě sádrové terče, které slouží pro monitorování stavu jednou týdně. Pokud se sádra namáhá tahem, praskne. Na zem sklepa se zároveň umísťuje geotextilie, aby bylo vidět, zda od minulé kontroly nevypadly z klenby kameny,“ vysvětluje památkářka.

Podle ní je ale propadání sklepa jen „špičkou ledovce“ v městské památkové rezervaci, která trpí dlouhodobě nedořešenou dopravou.

Sklepení má zploštěnou kamennou klenbu s vyvětralou nebo už vypadanou maltou, odpadávají z ní kameny, čelní stěna se boulí a má trhliny, jak jí přitěžují důsledky dopravy na vozovce. Podle památkářky hrozilo bezprostřední nebezpečí, že se klenba propadne. I když je teď podepřená, nebezpečí havárie stejně zcela nepominulo.

Poškození sklepa zavinila doprava na státní silnici, říká město

S tím, že se jí propadá sklep, se majitelka obrátila na stavební úřad na jaře, poté několik institucí zkoumalo, jaká může být příčina. Na chodníku se od té doby objevila jen zábrana, aby tam nikdo nevjel autem. Majitelka se nakonec obrátila na městské radní, že nemá peníze na výdřevu, a ti se jí zastali.

Začátkem července jí přiklepli 50 tisíc korun, i když je to soukromý majetek a město nic nezavinilo. Podle zákona by totiž majitelka musela zaplatit za nápravu havárie a teprve potom žádat proplacení od toho, kdo to způsobil.

Své peníze město bude chtít zpátky. „Město bude zcela jednoznačně požadovat uhrazení nákladů po původci poškození, kterým je podle našeho názoru doprava na silnici patřící Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V červenci jsme měli s jejich zástupci dvě schůzky s neradostným závěrem,“ říká místostarosta Nového Města Michal Beseda (Volba pro Nové Město).

„Postoj ŘSD je, že pokud po nich někdo požaduje úhradu škody způsobené provozem na jejich komunikaci, musí takový nárok prokázat znaleckým posudkem. Ten tedy město zadává. Po doručení si ŘSD nechá udělat svůj protiposudek a pokud v nich nebude rozpor, dojde k proplacení požadované částky, dodává místostarosta.

On sám rovněž má dům při vjezdu do náměstí a také už památkové péči ohlásil, že se v jeho zdech objevují praskliny.

ŘSD: Nemůžeme za to, že řidiči kamionů nedodržují zákaz vjezdu

Že by za ničení památek mohl stav zdejší vozovky, ŘSD však odmítá, ten je naopak podle něj dobrý. Brání se proto podílet se na nákladech.

„Za škody, které mohou vzniknout nadměrnou dopravou, neodpovídá vlastník komunikace. Průjezd náměstím je nákladním vozidlům dopravními značkami zamezen. Škody ale vznikají v důsledku toho, že jednotliví řidiči nedodržují stanovení místní úpravy provozu,“ namítá mluvčí ŘSD Nina Ledvinová a odkazuje, že vymáhání práva mají na starosti jiné složky státu.

Avšak ŘSD viní také památkáři. V městské památkové rezervaci shledali, že se v posledních měsících zhoršil stav nejméně deseti kulturních památek. Starší trhliny se u nich zvětšují a nové vznikají.

Na domy působí takzvaná technická seismicita, kdy se kmitání způsobené dopravou přenáší prostřednictvím konstrukce vozovky do podloží a tím opět na základy staveb a dále na jednotlivé konstrukční části. Víc či míň to ohrožuje všechny kulturní památky v rezervaci. Státní památková péče tak kvůli obavám o stav celé městské památkové rezervace zahájila správní řízení se správcem silnice.

Památkáři by chtěli dopravu přes náměstí co nejvíc omezit, ale nikdo se nechce pustit třeba do toho, aby tam nesměly projíždět autobusy. Pouze na příjezdu do města přibyly další varovné tabule se zákazovými značkami pro nákladní auta. Dlouhodobým řešením bude teprve odvedení silnice I/14 ze středu města, obyvatelé o tom budou rozhodovat v místním referendu v říjnu.

Mnozí řidiči se vyhýbají objížďkám a jezdí od dubna přes náměstí: