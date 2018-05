Bývalá šéfka domu seniorů dostala šest let za zpronevěru peněz klientů

Rozsudek není pravomocný. „Státní zástupce i obžalovaná si ponechali lhůtu pro případné odvolání,“ sdělil soudce Radek Vydra.

Podle obžaloby Zdeňka Hollá připravila několik desítek klientů domova o úspory v celkové výši více než tři miliony korun. Soud ji ale zprostil obvinění v části obžaloby, která se týkala krádeže peněz klientů prostřednictvím platebních karet.

Nepodařilo se totiž prokázat, že výběr peněz - v jednom případě 145 tisíc korun a ve druhém přes jeden milion korun - uskutečnila právě ona. „Přístup k platebním kartám mělo více lidí,“ vysvětlil soudce Vydra.

Ten ale ženu uznal vinnou ze zpronevěry více než dvou milionů korun a za to jí vyměřil šestiletý trest. Hollé přitom hrozilo až osm let vězení.

Obviněna byla v roce 2013. V přípravném řízení uvedla, že hotovost, kterou dostávala od klientů do úschovy, použila na zajištění provozu pečovatelského domu, ale i pro svoji potřebu.

U soudu ale odmítla vypovídat. Nevysvětila, na co konkrétně peníze použila. „S manželem si koupili mercedes a létali na zahraniční dovolené,“ cituje server Novinky.cz z výpověď bývalé zaměstnankyně domova Moniky Ladmanové.

Také soudce Radek Vydra uvedl, že v jednom případě byly peníze klientů použity na soukromé účely obžalované, a to na dovolenou.

Soud chtěl v případu rozhodnout už loni na podzim, ale obžalovaná se k hlavnímu líčení bez omluvy nedostavila. Byl proto na ni vydán příkaz k zatčení. Na základě evropského zatykače ji policisté zadrželi minulý měsíc v Německu, kde pracovala a žila s rodinou.

Zdeňka Hollá zůstává nadále ve vazbě. Proti tomu podala stížnost.

Bývalá šéfka zařízení dostala již dříve trest za dotační podvod

Původně byl z trestné činnosti obviněn i manžel Zdeňky Hollé, který s ní Seniorský dům a S.O.S Penzion ve Zbůchu od ledna 2011 až do dubna 2013 provozoval. Na to, že klientům domova mizí peníze, se přišlo, když jedna z klientek odcházela do domácí péče. Chtěla vyplatit peníze, ale fyzicky tam nebyly.

Krajský úřad Plzeňského kraje poté zařízení odebral registraci na provozování sociálních služeb a 42 klientů se muselo odstěhovat jinam. Řada z nich to nesla těžce a skončili kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu v nemocnici.

„Registrací jsme odebrali již několik, ale nikdy to nebylo z tak závažného důvodu,“ řekla mluvčí krajského úřadu Alena Marešová.

„V rámci obcí druhé a třetí kategorie funguje síť sociálních pracovníků, kteří mají povinnost sledovat a monitorovat zařízení v kraji a v případě podezření na pochybení tuto skutečnost nahlásit,“ doplnila mluvčí.

V říjnu roku 2014 už byla Zdeňka Hollá odsouzena také za dotační podvod. V žádostech o dotace pro pečovatelský dům podle žalobce lhala, že zařízení nemá žádné dluhy, přitom dlužila na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců. Za to dostala tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu pěti let. Navíc musela státu vrátit dotaci ve výši 701 tisíc korun.