Z pardubického Domu hudby zní vrtačky, kraj rozjel dvě opravy najednou

Zatímco Komorní filharmonie na půl roku přesouvá své koncerty do náhradních prostor na Univerzitě, Konzervatoř Pardubice a její nájemci se budou muset vyrovnat s výměnou oken za provozu v průběhu školního roku.

„Rádi bychom měli všechny bourací práce ve společenské a vstupní části hotové o prázdninách, kdy tu není žádný provoz,“ řekl náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

V současné době už zmizely vestavěné příčky v ochozu společenské části, ale také obložení topení či konstrukce připevněné na stropě.

„Tady nás překvapilo několik stovek velkých železných háků z betonového stropu, na kterých byly podhledy zavěšené a které budeme muset složitě odstranit. S tím nikdo nepočítal, dnes už jsou moderní technologie jednodušší,“ komentoval Línek zjištění z kontrolního dne.

Na stavbu dohlíží z pohledu majitele autorských práv také architekt Jan Třeštík, který budovu v 80. letech vyprojektoval pro tehdejší sídlo okresního výboru Komunistické strany Československa.

„Tomu musí odpovídat i rekonstrukce, aby se nezměnil vnější vzhled budovy. Proto i nová okna budou z hliníkových profilů, samozřejmě s mnohem lepšími tepelněizolačními vlastnostmi,“ uvedl Línek.

Společenská část má být hotová do konce ledna

Okna se nyní vyrábějí a přibližně za měsíc budou k dispozici. Pak se začne s jejich výměnou ve společenské části, jež má být hotová do konce ledna příštího roku, aby se tam mohl vrátit umělecký provoz.

Studenti konzervatoře a Základní umělecké školy Havlíčkova budou mít příští rok částečně ovlivněný pokračující stavbou.

„Komu doma vyměňovali okna, ví, že to netrvá dlouho. Je k tomu ale zapotřebí vše, co nejde odnést z místnosti, dobře zabalit. To může být třeba u drahých klavírů v místních učebnách o něco složitější,“ řekl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Zateplení celé budovy potrvá do srpna příštího roku, polovinu z jeho 30milionové ceny hradí Evropská unie, zbytek Pardubický kraj.

Výsledkem rekonstrukce společenské části za 56 milionů korun bude nová koncepce využití tzv. kolonády pro návštěvníky kulturních akcí, větší uživatelský komfort v příjemném prostředí, výměna všech dožilých rozvodů, ale také vylepšení všech tří sálů pro kulturní produkce po stránce technické, akustické i estetické.