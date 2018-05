Nejen Dům hudby. Oprava čeká i jeho okolí

Na jedné straně moderně opravená třída Míru. Na opačné pak zvelebené Tyršovy sady, do kterých denně za odpočinkem, sportem či zábavou chodí stovky lidí.



A mezi tím vším Dům hudby obklopený štěrkovým parkovištěm, starými betonovými květináči a přerostlými keři. Poněkud trapný stav místa irituje i pardubické politiky. Proto nyní přicházejí s plánem, jak se nepěkného místa zbavit.



„Prostor kolem Domu hudby považujeme za velmi cenné území s vysokým pobytovým potenciálem,“ říká náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková s tím, že odborníci se zaměřili hlavně na to, jak vylepšit prostor mezi samotným kulturním stánkem a nedalekou střední školou.



„Studie, kterou máme hotovou, navrhuje doplnit okolí budovy, zejména v prostoru mezi Domem hudby a potravinářskou školou, o místa k sezení či pořádání menších venkovních vystoupení a doplněno by mělo být i stromořadí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě,“ řekla Dvořáčková.



Podle ní návrh bude následně podkladem pro budoucí projekt na revitalizaci tohoto území včetně ulice Na Hrádku, která spojuje Sukovu třídu a třídu Míru.



Více míst k parkování

Bezpečnější, komfortnější a s větším množstvím parkovacích míst. Takové má být podle magistrátu nové prostranství kolem bývalého sídla krajského vedení KSČ. Úpravy se mají týkat odstavování kol, osvětlení, zeleně nebo parkování.

Radní by byli totiž rádi, kdyby stávající počet parkovacích míst mohl být navýšen až o 41 stání – v prostoru před Domem hudby o 26 míst, v ulici Na Hrádku pak o 15 míst. Změnit by se však mohla také velikost parkoviště i jeho průjezdnost. Obě dvě věci jsou více než žádoucí, protože parkoviště bývá obvykle velmi plné. Parkují na něm lidé mířící třeba do kina nebo na hokej.



„Šikmá a podélná stání u Domu hudby a v ulici Na Hrádku by nově nahradilo stání kolmé. Díky rozšíření parkoviště před budovou by navíc bylo možné vytvořit zde také odstavné místo pro autobusy, které by tak mohly bez problémů zastavovat přímo před vchodem do Domu hudby, návštěvníci by navíc měli dostatek místa jak pro výstup či nástup, tak i pro manipulaci se zavazadly,“ popsala změny Dvořáčková.

Dále uvedla, že automobily budou na parkoviště i nadále vjíždět z ulice Na Hrádku. „Oproti současnému stavu zde však přibude ještě jeden výjezd na konci parkoviště, ovšem pouze s možností odbočení doprava, tedy směrem k náměstí Republiky,“ doplňuje náměstkyně.



Ovšem to není jediná plánovaná stavební činnost u bývalého komunistického paláce. Oprava čeká i samotnou budovu. Ta se ovšem bude odehrávat v režii krajského úřadu, kterému Dům hudby patří.

„V rozpočtu máme na úpravy vyčleněno 33 milionů. Plánujeme vylepšit uživatelské prostředí pro návštěvníky i vystupující, vybavit sály novou technikou, ale také vyměnit dožilé rozvody,“ řekl Roman Línek, náměstek hejtmana.