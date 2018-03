VIDEO: Byl symbolem problémů Tanvaldu, teď jde dům hrůzy k zemi

Budovu nyní postupně rozebírá demoliční firma a brzy se do ní zahryznou rypadla bagrů. Po zbourání domu bude na jeho místě prozatím jen trávník.

O tom, co místo něj vyroste na lukrativních pozemcích u příjezdu do brány Jizerských hor, má rozhodnout až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Město platí demolici ze svého

Starosta Tanvaldu Petr Vyhnálek informoval, že momentálně je budova vyklizená a dělníci rozebírají její střechu. „Předpokládám, že zhruba do konce března bude dům zdemolován,“ řekl starosta.

Demolici, která spolkne něco přes dva miliony korun, si město hradí ze svého rozpočtu. „Uvažovali jsme chvíli i o nějaké dotaci, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho zainvestujeme sami. Jde totiž o velmi významné pozemky, takže se nám jistě může v budoucnu investice vrátit,“ uvedl Vyhnálek.

O budoucnosti místa rozhodne nová vláda města. „Myslím si, že toto zastupitelstvo by mělo dělat jen věci, které je schopné dotáhnout do konce. Nechceme nyní o ničem rozhodovat, jelikož jsou v říjnu komunální volby. Nechceme teď něco rozhodnout, aby to pak někdo změnil, anebo se s naším rozhodnutím musel vypořádat,“ doplnil Vyhnálek.

Dům byl symbolem problémů Tanvaldu, říká starosta

Podle starosty zmizí z města symbol určitého problému. „Dům hrůzy byl jakýmsi symbolem problémů Tanvaldu, které se tu před lety odehrávaly v sociální oblasti. Poukazovalo se třeba na to, že jsme romské město a podobně. Myslím si, že touto demolicí tohle končí,“ upozornil Vyhnálek.

„Byl to můj sen a slib, který jsem si dal na začátku svého volebního období, že tento objekt nějakým způsobem sprovodím z katastru města a jsem rád, že se to podařilo,“ říká starosta.

Před časem v domě žilo kolem 35 lidí. Loni na začátku srpna zde bydlela ještě poslední rodina. Dosavadním vlastníkem domu byla pražská firma Rial. Radnice ho od ní vykoupila asi za 3,8 milionu korun.

„Je to víceméně vstupní brána do města, do Jizerských hor. Dům je na frekventovaném místě, na jeho neutěšený stav poukazují nejen sousedé a místní, ale i návštěvníci města. Majitelé a nájemníci ho nechali dojít do takového stavu, že se v něm už nedá bydlet,“ podotkl loni tanvaldský místostarosta Antonín Bělonožník.

Dům potkal stejný osud jaký měla budova, která stála vedle. Nikdo jí v Tanvaldu neřekl jinak než Titanic. Ten radnice nechala „potopit“ v roce 2006. I zde žili sociálně vyloučení lidé.