Nový bytový dům bude mít zeleň na střeše i fasádě, vyroste na sídlišti

Bude mít zeleň na střeše i na fasádě. Unikátní bytový dům začne v nejbližších týdnech stavět investor na českobudějovickém sídlišti Šumava. Dva vedle sebe stojící a propojené objekty budou mít osm podlaží. Celkem 110 bytových jednotek a v přízemí parkoviště. Podle projektantů jde o první dům tohoto typu v jižních Čechách. Na jeho střeše budou mít obyvatelé bytů zahrádky a mohou na nich pěstovat třeba ředkvičky.

Podle investora i architekta bude takový dům v krajském městě jedinečný. Okolní obyvatelé však stavbu zároveň vyhlížejí i s obavami. Objekt je navržený na pozemcích v ulici Václava Talicha při křižovatce s ulicí Oskara Nedbala vedle základní školy. Hned naproti stojí osmipatrový několikavchodový panelák. Místní namítají, že dům s tolika byty podle nich zhorší dopravní podmínky i parkování.

„Přírodní zeleň je nejlepší stavební izolace“

Podle spoluautora projektu, architekta Jiřího Brůhy, budova místním podmínkám vyhovuje. Potvrzují to studie osvětlenosti i dopravy.

„Hlavní vjezd bude z ulice V. Talicha. Místní dopravní zátěž se navíc značně zklidnila po otevření spojky od Strakonické ulice do M. Horákové,“ vysvětlil Brůha.

„O projektu vůbec nic nevím a mám z takového zastavení volné plochy docela obavy,“ míní obyvatel lokality Jan Veselý. Další z uživatelů protějších bytů mrzí, že se sídliště zahušťuje a radnice nechává zastavovat každý metr zeleně.

Konzultantem a poradcem projektu je společnost Liko-S ze Slavkova u Brna. S izolováním objektů přírodní zelení má letité zkušenosti. Ve svém areálu dokonce vystavila výrobní halu porostlou rostlinami a travou. Filozofií její činnosti je vyvíjet živé stavby pod mottem: Je třeba dělat domy jako stromy.

„Přírodní zeleň je nejlepší stavební izolace. Zatímco betonové fasády vstřebávají teplo, rostliny dokážou dům v létě ochlazovat. Další přínos je estetický. Je to světový trend, který u nás teprve začíná,“ uvádí jednatel a majitel Liko-S Libor Musil.

Kromě střechy se zelení bude mít budova terasy, z nichž tu nejvyšší v osmém patře pokryje také zahrada. Porostlá zelení bude i celá jižní fasáda. Další ostrůvky s rostlinami jsou navržené ve druhém nadzemním patře. Na zalévání mají sloužit svody dešťové vody.

Obyvatelům bytů o rozměrech od 1+kk do 4+kk bude sloužit v přízemí parkoviště pro 128 stání, dalších dvacet v areálu je pro návštěvy. Budovu staví majitel pozemku, tedy firma V. Talicha Liegensohafsverwaltung.

Nahradí výměníkovou stanici

Další bytový dům vyroste na Pražském předměstí mezi ulicemi Hálkova a Nerudova, kde už několik podobných objektů stojí. Některým místním ale zastavování už tak hustě obydlené lokality vadí.

Pražský developer Omega & Partners tady pozemky odkupoval už v roce 2009. Projekt počítá s domem, který má zapadnout do okolní zástavby a nahradit bývalou výměníkovou stanici. Objekt s terasami má mít tři nadzemní podlaží. Nabídne více než 30 bytů a vnitřní parkování. Další bezmála dvacítka míst by měla vzniknout venku, a to hned za domem. Kdy začne výstavba, zatím není jasné.

„Naší společnosti byl udělen městem České Budějovice pouze souhlas s výstavbou zpevněných ploch na chodník a parkoviště pro potřeby občanů města. Bližší informace vzhledem ke složitosti celého záměru nelze odhadnout,“ říká jednatel Omega & Partners Václav Bušek.

Podle náměstka primátora Iva Moravce se nyní řeší poslední administrativní věci a pak může firma začít stavět.

„Byl jsem vždy zastánce toho, aby se stavělo spíš uvnitř města. Připadá mi to lepší, než když se město roztahuje do stran. Přináší to komplikace, které se týkají například dopravy. Ukázkovým případem je třeba Srubec, kde se musela řešit například školka,“ dodává Moravec.