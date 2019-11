VIDEO: Praskliny ve zdech a vlhko. Voda z lomu zničila už dvacet domů

„Tady je nová prasklina, skrz tu na záchodě dokonce vidím ven!“ Marie Hájková z Dolních Pochlovic v Kynšperku nad Ohří má v očích slzy. Na důchodkyni je toho moc. Její dům už pět let praská a vlhne. Se stejnými problémy se však potýká dvaadvacet majitelů rodinných domů z této části Kynšperka.



„U sousedů dokonce ve sklepě stojí voda,“ vypráví soused paní Hájkové Miloslav Hradský. Problémy podle něj začaly v době, kdy se vodou zcela naplnil nedaleký vytěžený uhelný lom. „Bývalý majitel našeho domu ve sklepě ubytovával lidi,“ smutně pokyvuje hlavou Hradský.

Dnes by turisté možností přespat v suterénu objektu opovrhli. Omítka otlučená na cihlu, zápach plesniviny, popraskaná zem. Vzlínající voda zvedá podlahy i v dalších patrech. A zdi? Ty jsou plné jemných prasklin.

Marie Hájková může jen doufat, že jí jednou dům nespadne na hlavu. První problémy zaznamenala před pěti lety ve sklepě, který začal vlhnout. Praskliny se začaly objevovat později. „Statik sice říkal, že nehrozí, aby dům spadl, a pravidelně ho sleduje. Ale stejně je to o nervy. V noci obavami nespím,“ svěřuje se důchodkyně, která má místo klidu plnou hlavu starostí. „Jediné, co je na mém domu hezké, jsou okna,“ smutně komentuje situaci.

Kynšperská část Dolní Pochlovice má asi 40 popisných čísel. Polovinu majitelů trápí problémy se spodní vodou vzlínající z lomu. O situaci se při středeční návštěvě Kynšperka zajímal i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Slíbil, že nad ní převezme osobní záštitu,“ říká starosta města Tomáš Svoboda.

Spodní voda začala do okolních domů vzlínat poté, co se z nedalekých historických důlních děl přestala odčerpávat voda. „Bude se přistupovat individuálně ke každému majiteli už proto, že každý dům je poškozený jinak. Ke každému se vezme soudní znalec, ke každému se vezme projektant a vyhodnotí se stav a na individuální bázi se domluví sanační práce. Ty půjdou na účet státu, respektive Palivového kombinátu Ústí, řekl při setkání s vedením města ministr Havlíček.

Podle prohlášení jeho rezortu skončila těžební činnost v lokalitě už ve 40. letech minulého století. Až do roku 2011 důlní vodu odčerpávala Sokolovská uhelná, i když to nebylo její povinností.

„Důlní díla pak přešla pod správu ministerstva životního prostředí a od roku 2015 se o ně stará Palivový kombinát Ústí. Ten by měl být také tím, který začne problémy obyvatel v Kynšperku řešit, i když není viníkem současné situace,“ stojí ve zprávě ministerstva průmyslu a obchodu.

Už se aspoň začíná něco dít, říká majitel domu

Kynšperská radnice nyní čeká na to, až odborníci z Českého vysokého učení technického posoudí zvolenou metodu odizolování poškozených objektů. Ta podle starosty Svobody spočívá v betonové injektáži, která by měla pod domy vytvořit jakousi izolační vanu. „Měla by být v pohodě, ale na odbornících je, aby ji posoudili,“ domnívá se starosta.

Výsledky z ČVUT by měl mít v ruce ještě do konce letošního roku. „Pak pan ministr přislíbil svolat schůzku s majiteli všech postižených objektů. Na ní si řekneme, jak dál pokračovat. V příštím roce by se ale mělo začít s řešením této situace,“ naznačuje kynšperský starosta Tomáš Svoboda.

„Všem těm slibům bych chtěl věřit. Zatím to jsou ale jen slova,“ komentuje návštěvu ministra Miloslav Hradský. Uznává ale, že už se přece jenom začíná něco dít. „Už u nás byl statik, projektant i odborník zabývající se odvlhčováním objektů. Prý budou vypracovávat projekty pro každý dům zvlášť,“ dodává muž z Dolních Pochlovic.