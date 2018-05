Velkolepé plány značka Dukla sportovní. Teď ještě sehnat peníze

Snad kromě opraveného stadionu v Ostravě-Vítkovicích nemají běžci či vrhači příliš důstojných míst pro závody a tréninky. Pomalu dosluhující areály na pražské Julisce či v Nymburku už dávno nestačí, a tak není divu, že sportovci zpozorněli, když Pardubice začaly připravovat opravu areálu na Dukle.

„Již nyní víme, kolik našich členů by na stadionu sportovalo, jaké soutěže bychom zde uspořádali. Tento projekt má od nás zelenou, potřebujeme ho a přímo prahneme po tom, aby se poprvé koplo,“ řekl Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu a místopředseda Českého olympijského výboru.

Jeho slova jasně dokazují, jak moc by nový areál s velkou krytou halou, moderním stadionem, s ubytováním a dalším velkorysým zázemím české atletice (a nejen jí) pomohl.

Jenže vše má jeden tradiční zádrhel. Peníze. Pardubická radnice je sice schopna sehnat 350 milionů na první etapu výstavby, ale celkem bude potřeba třikrát tolik.

Radní se tak snaží získat peníze i jinde než ve vlastní pokladně.

„Město by rádo navázalo finanční spolupráci také se státem, pomoci má i Memorandum o vzájemné spolupráci, které Pardubice mají již podepsané s Českým atletickým svazem. Navíc byli s projektem podrobně seznámeni také předsedové Českého olympijského výboru, České unie sportu a zástupci osmi nejvýznamnějších sportovních svazů,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Zatím se zdá, že by politici mohli být úspěšní. Alespoň se to dá vytušit z prvních reakcí oslovených.

„Měl jsem možnost poznat řadu projektů, které nebyly zdaleka v tak pokročilé fázi, jako je Dukla sportovní. Důležitý je fakt, že Pardubice jsou připraveny podílet se na financování první etapy a projekt je velmi blízko realizaci. Mně osobně se opravdu velmi líbí, koncepčně je dobře připraven, i proto předpokládám, že najde oporu v Českém olympijském výboru,“ uvedl jeho předseda Jiří Kejval.

Díky celkové modernizaci stadionu a jeho multifunkčnosti bude možné v Pardubicích pořádat nejen celostátní soutěže, ale i ty evropského významu.

„Pokud najdeme podporu u jednotlivých svazů, a zejména u státu, věřím, že se nám podaří vybudovat areál celý,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že město je již nyní připraveno stavět atletickou halu s nezbytným zázemím.

Pokud by však radnice sehnala více finančních zdrojů, například právě těch státních, výstavba areálu by již od počátku mohla probíhat v mnohem větším rozsahu. I proto radní společně se zástupci sportovců podepsali memorandum, které by mělo stavbu urychlit.

„Prostřednictvím memoranda bychom ze strany svazů získali jasnou deklaraci týkající se provozu a možné využitelnosti areálu, který má ambici být místem pro soustředění mládežnických reprezentací či konání evropských šampionátů a soutěží v juniorských kategoriích,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Ten by měl rád od svazů nějakou garanci a vizi do budoucna, co se využívání areálu zejména v regionálním měřítku.