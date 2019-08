Na okraji Duchcova vyroste obří hala, doprava zhoustne o stovky aut

Kraj proti záměru nic nenamítá. Rada již rozhodla, že investorovi nebude chtít posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

„Rada kraje rozhodla, že nepožaduje projednání EIA, neboť území na okraji Duchcova je mimo zástavbu a na kraji průmyslové zóny. Nemělo by to mít žádný vliv na okolí,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Hala o rozloze 36 tisíc metrů čtverečních by se měla začít stavět v listopadu 2020 a hotova by měla být v lednu 2021. Umístěna bude v průmyslové zóně, asi 1,5 kilometru od centra města.

Vyroste v sousedství společnosti Jacer, jež se tu zabývá zpracováním dřeva. Pro logistickou firmu Lanutti Czech ji pod názvem Duchcov Park postaví developerská společnost RotaGroup.

„Není to pozemek města a územní plán tady takovou stavbu povoluje. Přesto jsme si stanovili několik podmínek, jež musí být dodrženy,“ uvádí starosta Zbyněk Šimbera (ČSSD).

Tou hlavní je, aby kamiony nejezdily přes centrum, ale využívaly výjezd z města na Želénky a následně se napojily na páteřní silnici I/13. „Chceme také, aby byla rozšířena křižovatka ulic Želénská a Důl Václav,“ upřesňuje starosta.



To plánuje i investor Duchcov Parku, který chce území využít právě kvůli dopravní dostupnosti. „Jedním z důvodů pro výběr lokality je její umístění v dostatečné vzdálenosti od hlavní obytné části města a kvůli blízkému napojení na silnici I. třídy, jež je výhodné z logistického pohledu,“ píše se v oznámení o záměru.

Vlastníkem parcel, kde má hala stát, je firma Stezal Czech sídlící v Újezdečku u Teplic. Jejím jednatelem a stoprocentním vlastníkem je Ital Valter Lanutti, jehož jméno figuruje i v logistické společnosti Lanutti Czech. Halu chce využít pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v Česku a pro lehkou výrobu.

„Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, vrátnice, oplocení areálu, příslušných inženýrských sítí či sadové úpravy,“ stojí dále v oznámení s tím, že tu vznikne 45 nakládacích doků, 15 parkovacích stání pro kamiony a 273 pro osobní vozy a doprava zde zhoustne o 230 nákladních a 410 osobních aut denně.

Místním záměr nevadí

Při splnění podmínek, jež si město dalo, by to ale neměl být problém. V Duchcov Parku by přitom mělo najít práci až 500 lidí.

„Už v minulém volebním období jsem říkal, že chceme do této oblasti někoho dostat. Je to pracovní příležitost pro lidi z Duchcova,“ věří Šimbera, že záměr nakonec bude pro město výhodný.

Projekt prý zapadne i do krajiny díky vysazení 200 stromů a téměř pěti tisíc keřů.

„Dosud jsme neobdrželi žádné stížnosti občanů. Od hřbitova je to vzdálené asi 120 metrů, mezi ním a pozemkem je ještě silnice a zelený pás,“ podotýká starosta.

Záměr nevadí ani občanům, kterých se MF DNES ptala na místě. „Nemám s tím problém. Možná bych ale byla radši, kdyby tu stál obchodní dům,“ míní Blanka Jurčová. „Podle mě je úplně jedno, co tu bude. Část Duchcova je Bronx. Ta firma by se měla bát, aby jí ty sklady někdo nevykradl,“ varuje jiná obyvatelka, která ale nechce být jmenována.