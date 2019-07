Průmyslníkovu vilu v Dubí by rád získal Ústecký kraj pro domov seniorů

V sousedství Tschinkelovy vily Ústecký kraj už zřizuje Podkrušnohorské domovy sociálních služeb. Zájem kraje o historickou vilu z roku 1865, s pozemky o rozloze 31 tisíc metrů čtverečních, potvrdila mluvčí úřadu Lucie Dosedělová.

„Vedeme jednání s majitelem pozemků a budov o podmínkách odkoupení. Jednání jsou teprve v začátku, bylo zadáno vypracování znaleckého posudku,“ prozradila.

Kdysi výstavní vila továrníka Antona Tschinkela, výrobce porcelánu a zakladatele zdejších lázní, sloužila za války jako škola, později jako ozdravovna pro nemocné tuberkulózou a v roce 1957 se z ní stala dětská psychiatrická léčebna.

Od 90. let je vila v soukromých rukách a chátrá. Vlastní ji bývalý starosta Moldavy Jaroslav Pok, který potvrdil, že je s krajem skutečně v kontaktu.

„Oslovili mě s tím, že by chtěli nedaleký pečovatelský dům rozšiřovat a potřebovali by mé pozemky. Já se tomu nebráním, ale samozřejmě bude záležet na ceně. Když mi za to zaplatí cenu v místě a čase obvyklou, tak to asi prodám,“ sdělil Pok.

Záměr kraje koupit pozemky a chátrající objekt, ve kterém kvůli bezdomovcům často zasahují strážníci městské policie, se líbí i dubské radnici.

„Pro kraj je to strategický pozemek a cesta k domovu seniorů. Budeme rádi, když k prodeji dojde a jizva našeho města zmizí,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal s tím, že chátrající Tschinkelova vila ale nejspíše bude muset být zbořena.

„Obávám se, že to torzo už je neopravitelné. Nedovedu si představit, že by do její záchrany někdo investoval obrovské peníze,“ dodal Pípal.