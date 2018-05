Duben byl v Budějovicích nejteplejší v historii měření, říká meteoroložka

Všichni říkají, že je velké sucho, lidi obtěžuje i pyl. Jak v dubnu pršelo v jižních Čechách?

Měsíc duben byl na jihočeských meteorologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v porovnání s dlouhodobým srážkovým normálem z let 1981 až 2010 většinou srážkově silně podnormální, obzvláště na jihu regionu bylo až extrémní sucho.

Když to srovnáme s předchozími roky, jedná se o nějakou abnormalitu?

Pokud se podíváme na období od roku 2000 do současnosti, vyskytly se suché dubny i v jiných letech. Třeba v roce 2000 byl duben pro Jihočeský kraj srážkově silně podnormální, a rok 2007 dokonce srážkově mimořádně podnormální.

Duben si většina lidí spojuje s aprílovým počasím. To ale letos moc nebylo. Čím to je? Mění se nějak z vašeho hlediska klima?

Od roku 2000 dochází často k extrémním projevům počasí. V posledních letech se na jaře opakuje skokové oteplení a trend zkracujícího se jara pro střední Evropu potvrzují klimatické modely. Projevy ročních období se liší od těch, na které byli lidé dlouho zvyklí.

V dubnu většinou nebývá nějaká krize s vodou na řekách. Jak je to letos?

Zhruba na třetině jihočeských meteorologických stanic „svítí“ hydrologické sucho. Za to je považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota takzvaného 355denního průtoku, což znamená, že pouze 10 dní v roce je méně vody. Povodí Lužnice je na deseti až dvaceti procentech dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc květen. Západní část regionu je na padesáti až sedmdesáti procentech dlouhodobého průměru pro měsíc květen.

Lidé říkají, že skončila zima a hned začalo léto. Jak se v dubnu vyvíjely teploty?

Na počátku dubna došlo ke skokovému oteplení, ještě 1. a 2. dubna se pohybovaly průměrné teploty na většině meteorologických stanic ČHMÚ od 5 °C do 7 °C a maximální teploty dosahovaly ke 13 stupňům. Od 3. dubna začaly teploty stoupat. Maximální teploty se pohybovaly od 25 do 29 stupňů. Nejvyšší maximální teplota byla naměřena v Českých Budějovicích 21. dubna, a to 29,1 °C. Dubnový rekord pro krajské město z 29. dubna 2012, kdy bylo 29,9 °C, nebyl překonán. Duben 2018 byl v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem z let 1981 až 2010 teplotně mimořádně nadnormální. V Budějovicích byl, co se týče průměrné teploty, nejteplejším dubnem za celou dobu měření.

Co můžeme čekat od května? Bude pršet víc?

V krátkosti lze říci, že první dekáda května bude teplotně nadprůměrná s minimem srážek, další dekády budou pravděpodobně teplotně nadprůměrné a srážkově zřejmě průměrné až slabě nadprůměrné.

Máme se obávat ledových mužů?

V květnu zpravidla dochází k poklesu přízemních minimálních teplot v pěti centimetrech nad zemí pod bod mrazu, nicméně to zatím vypadá, že na ledové muže nebudou teploty klesat pod nulu.

Dá se už teď říct, jaké nás čeká léto?

V současné době je příliš brzy na to, abychom se mohli vyjadřovat o tom, jaké bude počasí v létě.