Českolipská družice od slavného výtvarníka půjde k zemi, ohrožuje okolí

Ještě v létě 2016 to přitom vypadalo, že se dílo nazvané Meteorologická družice podaří zachránit. Současný statický posudek ale mluví jasně. Stav plastiky je alarmující.

„Hrozí zřícení částí nebo celé plastiky. Při nedávné vichřici Hewart se část kovové konstrukce už odlomila. Bohužel, stav ocelové konstrukce je takový, že už neumožňuje opravu. Proto jsme kvůli bezpečnosti občanů zamezili k plastice přístup a hledáme teď firmu, která ji demontuje,“ řekl místostarosta České Lípy Juraj Raninec

Ve sběru dílo neskončí

Co bude s družicí dál, zastupitelé nerozhodli. Do sběru ale nepůjde. Po demontáži skončí v městském skladu. „Připravujeme revitalizaci sídliště Holý vrch, před kterou se budeme občanů ptát, co by si tam přáli změnit. Určitě přijde řeč i na družici,“ dodal Raninec.

Podle opozičních zastupitelů je přístup vedení města neodpovědný. „O tom, že plastika je v havarijním stavu, vědí už rok a půl. Sám jsem na to sehnal odborný posudek. Místo, aby se radnice snažila plastiku zachránit, neudělala nic. Nechci ani domýšlet právní důsledky, kdyby nějaký kus spadl na kolemjdoucí,“ řekl zastupitel Tomáš Vlček.

Toho přitom mrzí, že se neotřelá plastika už dávno nestala jedním z taháků města. Kromě toho, že jejím autorem je mezinárodně uznávaný umělec Vratislav Karel Novák, který je podepsaný například pod Metronomem na pražské Letné, je to dílo vymykající se tehdejší socialistické produkci.

„Tato plastika je mimořádně zajímavá, zcela vybočuje z dobového průměru. Jde o postmoderní kinetický high-tec objekt, který snese srovnání se světovým vizuálním uměním. Dle mého je ostudou města, že s tím nic nedělají. Přitom tu mají Picassa ve veřejném prostoru,“ uvedl sochař Pavel Karous, který se zabývá mapováním poválečných plastik ve veřejném prostoru.

Nosná konstrukce už zachránit nejde

Zastupitel Vlček chce proto Novákovu družici zachránit. „Mojí vizí je, že by se udělala taková poloreplika. Jsem na tom dohodnutý i s Novákovou dcerou a jeho ženou, na které přešla autorská práva. Části, které jdou zachránit, by se znovu použily, zbytek by se udělal nový. Bohužel samotná nosná konstrukce už je odepsaná, zrezivělá, ta už zachránit skutečně nejde. Ostatně sám Vratislav Novák upozorňoval na korozi už v roce 1984, ale nestalo se nic,“ uvedl Vlček.

Co nakonec z debaty o osudu plastiky symbolizující daleký vesmír vzejde, je zatím ve hvězdách. Názory veřejnosti jsou různé. Zatímco jedni horují za její zachování, popřípadě přemístění na jiné místo, podle jiných je to ocelové monstrum, které patří do šrotu.

„Celé roky posloucháme, jak kovové části ve větru o sebe mlátí, to je hrozný rámus. Raději bych tam viděla lavičky nebo hřiště,“ zmínila jedna z obyvatelek sídliště Romana Černá.