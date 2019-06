Vysoké školy v kraji spustily druhé kolo přijímacích řízení

Na které vysoké školy se ještě lze hlásit Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: přihlášky lze podávat do 15. až 22. 8. podle fakult

přihlášky lze podávat do 15. až 22. 8. podle fakult České vysoké učení technické v Děčíně: přihláška na fakultu dopravní pro obory dopravní systémy a technika, letecká doprava a logistika a řízení dopravních procesů do 9. srpna, přihláška na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na bakalářské studium oboru aplikace softwarového inženýrství do 5. září

přihláška na fakultu dopravní pro obory dopravní systémy a technika, letecká doprava a logistika a řízení dopravních procesů do 9. srpna, přihláška na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na bakalářské studium oboru aplikace softwarového inženýrství do 5. září Vysoká škola finanční a právní v Mostě: přihlášky po domluvě