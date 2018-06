Policie řeší prodej drog mezi školáky ve Zlíně, v létě roste riziko

„Na třídních schůzkách jsme se dozvěděli, že v parku Komenského k něčemu takovému došlo. Bylo to ale spíš varování, abychom si všímali, co děti dělají,“ řekla jedna z maminek.

Z dostupných informací je patrné, že v parku se nějaká návyková látka prodávala i užívala.

„To prostředí jsme vyhodnotili jako rizikové, proto šla informace ke školám, aby upozornily rodiče,“ popsala vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) zlínského magistrátu Marie Semelová.

Věc je stará dva měsíce. „Obava, že se drogy budou šířit, byla vážná. Nyní se ale zdá, že se podařilo problém podchytit v počátku a situace je pod kontrolou,“ dodala Semelová.

Co přesně děti prodávaly, jasné není. V úvahu přicházejí nejen drogy, ale i medikamenty jako jsou antidepresiva.

„Ve školách na Zlínsku jsme v minulosti šetřili několik případů distribuce marihuany. V současnosti prověřujeme možný výskyt drog u dětí a mladistvých v centru Zlína. Preventivní akce zaměřené na zjištění distribuce nebo držení omamných a psychotropních látek probíhají po celý rok,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Metodička prevence na škole: Problém je spíš se stříkačkami

Právě nyní je případ zároveň upozorněním na rizikové chování dětí, které může během nadcházejících letních prázdnin gradovat.

„Varování pro rodiče je na místě. Prázdniny jsou období, kdy děti experimentují, protože se nudí,“ uvedl zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík.

Městská policie se na park Komenského v posledních měsících zaměřila a hlídky se tady pohybují častěji.

„S drogami mezi dětmi je ale problém. I kdyby si je předávaly přímo pod kamerou, nikdo to nepozná,“ upozornil Janík.

Během školního roku se o prevenci starají samy školy, a to nejen formou povinných přednášek.

Drogová problematika se prolíná několika předměty od 1. do 9. třídy. Děti se učí, jak poznat rizikové prostředí, jak se bránit před nabídkou drog či jaké zdravotní problémy užívání nese.

„Zrovna nedávno jsem se bavila se třeťáky o tom, jak se chovat, když najdou odhozenou stříkačku. Znalosti mají,“ popsala zástupkyně ředitele 17. základní školy Iva Fikeisová.

Pracuje zároveň jako metodik prevence a za deset let praxe se ve škole nesetkala s konkrétním případem, kdy by žáci užívali drogy.

„Problém je spíš se stříkačkami. Jsme uprostřed sídliště, a tak se občas u školy objeví,“ podotkla.

Ve srovnání s jinými regiony je na tom Zlínský kraj dobře

Žádná škola ale nemůže říct, že by žáci s drogami neexperimentovali. Pohlídat navíc dokáže jen dobu během vyučování. Zbytek je na rodičích.

Experimentující děti navíc nikdo nedokáže podchytit ani spočítat. Organizace, které se specializují na protidrogovou problematiku, pracují s už závislými klienty a navíc jen s těmi, kteří přijdou.

Pokud jde o děti z rodin v hledáčku OSPOD, je možnost s nimi pracovat a ovlivnit jejich směřování. Děti z běžných rodin ale systému unikají, dokud se nedostanou do problémů.

Ve Starém Městě letos v lednu řešili situaci, kdy školáci distribuovali marihuanu přímo mezi spolužáky na základní škole. Kluci od 7. do 9. třídy si zapálili cestou domů a někdo z rodičů si jich všiml.

Přestože škola mohla říct, že po skončení vyučování už se jí to netýká, neudělala to. Druhý den se marihuana našla při kontrole přímo u žáků ve škole a věc převzala policie (viz též Děti kouřily marihuanu, ve škole ji také prodávaly. Problémy řeší i jinde).

V porovnání s jinými regiony je na tom však Zlínský kraj dobře. Jedním z důvodů je fakt, že zde nejsou početné vyloučené lokality.

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska, která shrnuje údaje za rok 2016, je v jedné z vyloučených lokalit v Liberci běžné, že kouří i osmileté děti a ve věkové skupině od třinácti do patnácti let se stejně často pije alkohol, jako užívá marihuana. Ve Zlínském kraji zpráva takové místo neuvádí.

Region se celkově pohybuje v „lepší“ polovině tabulky. V roce 2016 hlásil 1800 takzvaně problémových uživatelů drog. Jejich počet od roku 2007 kolísá, drží se však kolem hranice dvou tisíc.

Na stupnici od jedné do pěti patří regionu druhá nejnižší příčka. Je na ní společně s dalšími šesti regiony. Nejméně uživatelů drog je v Pardubickém kraji, naopak nejvíc v Praze a na Ústecku.