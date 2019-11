V balíčku čokolády i v konečníku, soud otevřel pašování drog do věznice

Čtyřem ženám a pětici mužů ve věku od 24 do 45 let hrozí až desetileté vězení. Případ je výjimečný právě počtem obžalovaných.

„Působili jako členové organizované skupiny. Na distribuci drog do věznice se domlouvali telefonicky, případně prostřednictvím písemné komunikace,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Novák.

Podotkl, že kauza se týká období nejméně od listopadu 2018 do února 2019.

Obžalovaní vězni drogy sami užívali nebo je distribuovali mezi další trestance za peníze, kávu či tabák. Za mříže podle obžaloby propašovali až osm gramů zmíněných látek.

Během vzájemné komunikace drogy označovali jako „to“, „nesmysl“, „kilovka s třicítkou tabáku a bonusem“, přičemž tabák měl obsahovat „čtyři zapalovače a čtyři čaje“, tedy čtyři gramy pervitinu a čtyři gramy marihuany.



Případ rozkryli kriminalisté ve spolupráci s vězeňskou službou, když loni v listopadu dozorci upozornili policii na možnou distribuční síť.

Podle spisu skupina fungovala tak, že organizátoři z řad vězňů úkolovali ostatní členy skupiny – ženy, které byly na svobodě, aby nelegálně obstarávaly návykové látky, a instruovali je, jak drogy za mříže dostat.



Klíčovou roli sehrálo pracoviště jedné chomutovské firmy, kam někteří z obžalovaných vězňů docházeli do zaměstnání. Tam se jim podařilo ke spolupráci přesvědčit jednu civilní zaměstnankyni Lenku M.

Byla spojkou mezi vězni a těmi, kdo drogy obstarávali. Kriminalistům se podařilo prokázat, že nejméně třikrát dostala odměnu v podobě dvou balíčků cigaret.

Kdybych věděla, že jde o drogy, neudělala bych to

„Když jsem poprvé dostala dva balíčky cigaret, už jsem z toho nemohla vycouvat. Kdybych věděla, že jde o drogy, neudělala bych to,“ vypovídala u soudu Lenka M.



Policisté podrobně zmapovali jednu z drogových zásilek, kterou žena vězňům předala. Šlo o balíček čokolády, který převzala od jiné členky skupiny. „Balíček byl nepoškozený. Nemyslela jsem si, že by si tímto způsobem drogy posílali a způsobili mi problémy,“ doplnila Lenka M.



Drogy se podařilo odsouzeným do věznice pronést. Skupina se následně domlouvala na předání další zásilky, k tomu už ale nedošlo.



Během vyšetřování této větve případu dozorci ve věznici zadrželi jinou zásilku pervitinu o hmotnosti přes 1,2 gramu. Odsouzenému Jakubovi K. ji předala během návštěvy jeho družka Jana T.



„Nevěděla jsem, že jde o drogu. Řekl mi, že je to prášek na růst svalů. Bylo to zabalené do malé kuličky, kterou jsem do věznice pronesla v kapse,“ řekla u soudu žena.



Balíček ukryl do konečníku, později si chtěl drogu šňupnout

K předání došlo v návštěvní místnosti. „Balíček mi dala do ruky a já si ho ukryl do konečníku. Později bych si drogu šňupnul,“ popsal obžalovaný. Předání však sledovali dozorci na kamerovém systému a po skončení návštěvy zásilku zadrželi.



Žalobce je přesvědčen, že oba případy spolu souvisí. Jakub T., který věznici opustil před dvěma týdny, to odmítl. „S některými obžalovanými se znám z výkonu trestu, jinak s tím ale nemám nic společného,“ snažil se přesvědčit soudkyni.



Během vyšetřování spolupracovali s kriminalisty jen tři členové skupiny. Ostatní se rozpovídali až před soudem, avšak obžalobu vesměs odmítli.



Kdy padne rozsudek, zatím nelze odhadovat. Vzhledem k počtu obžalovaných bude líčení trvat nejméně ještě několik měsíců.