Když vezmeme závislým metadon, budou krást, varují bojovníci proti drogám

Desítky lidí denně docházejí do center ve Vídeňské a Bratislavské ulici pro svoji dávku metadonu. Díky ní mohou běžně fungovat v rodině a v práci. Kdyby ji nedostali, spadnou zpět na ulici a stanou se z nich trosky, které svůj život podřídí jedinému: sehnat každodenně jeden až dva tisíce korun na další dávku heroinu.

A právě tato pomoc je nyní v ohrožení. Kraj totiž pro letošek snížil příspěvky neziskovým organizacím na protidrogové služby z 9,5 na 7 milionů korun, což může kromě jiného znamenat uzavření brněnských metadonových center. Ta provozuje – jako ostatně dvě třetiny péče o lidi se závislostmi v kraji – společnost Podané ruce.

„Jedeme nadoraz. Přitom speciálně u substituční metadonové léčby musejí být dvě zdravotní sestry na výdej metadonu, protože jde o práci s opiáty, ale už máme pro obě peníze jen na částečný úvazek. Pokud nám jeden ubude, můžeme to zavřít,“ popisuje Jiří Dolák, psychiatr a odborný ředitel Podaných rukou.

Kraj ale tvrdí, že výdaje stoupají a že je potřeba šetřit. „V rozpočtu došlo ke snižování některých položek, mimo jiné také částky na protidrogovou politiku,“ uvedla Jana Pejchalová (ANO), radní pro školství, pod kterou spadá i podpora protidrogové politiky.

Na škrty měli čas se připravit, zní z kraje

Podle ní mohou všechny „postižené“ organizace požádat o další peníze a kraj prověří, zda budou efektivně vynaložené a zda existují další možnosti financování. A mohou to udělat i Podané ruce.

Co umí metadon Syntetický opiát se v lékařství užívá jako analgetikum a pro substituční léčbu závislosti na narkotikách – morfiu a heroinu. Snižuje touhu po těchto drogách a ulevuje od abstinenčních příznaků. Je šetrnější a lze jej podávat dlouhodobě. Lidé, kteří z drog přejdou na metadon, se vracejí do života – mohou se starat o rodinu, pracovat nebo studovat. Podle odborníků je tato léčba mnohem účinnější než léčba abstinenční. V Jihomoravském kraji ji poskytuje společnost Podané ruce, která provozuje centra ve Vídeňské a v Bratislavské ulici. Denně je navštíví necelá stovka lidí.

„Jsme připravení z finanční rezervy poskytnout v průběhu roku podporu některým projektům,“ doplnila radní. Podle kraje organizace už loni v srpnu věděly, že přijdou škrty, a mohly se podle toho zařídit. Podané ruce mají širokou škálu služeb a v ní prý měly peníze najít.

Společnost teď „žije“ z úvěru a čeká na dotaci. Na metadon potřebuje půl milionu korun. „Tu službu nemůžeme zastavit. Jsou v ní lidé, které jsme vytáhli z ulice a z heroinu, nabídli jim substituci, ale závislí jsou dál. Pokud bychom jim metadon vzali, donutili bychom je, aby si sháněli pouliční drogu a peníze na ni. To znamená aby začali krást, protože dávka stojí tisíc korun a oni potřebují jednu až dvě denně,“ popsal Dolák.

Přitom na metadonu mohou lidé normálně fungovat. „Ta změna je vidět po několika týdnech – jsou střízliví, přímo rozkvetou, přiberou, začnou o sebe dbát, vrátí se do rodiny a mohou začít řešit to, co je do závislosti dohnalo. My jim pomůžeme. Navíc už netrpí jejich okolí,“ vylíčil Dolák.

Bez léčby by spadli zpět na ulici a hrozí, že se rozšíří infekční nemoci, například žloutenka typu C. „Tou trpí 70 procent lidí, kteří si drogu píchají. Metadon ale pijí, takže riziko žloutenky odpadá. Podobné je to i s HIV,“ uvedl.

Hrozí ztráta dalších dotací i odchod personálu

A omezení dotace od kraje může mít i další ekonomický efekt. „Příspěvek z kraje je asi třetinou našich peněz, zbytek si sháníme granty a dotacemi. Tam je ale vyžadována třetinová účast měst a krajů, takže pokud tuto podmínku nebudeme splňovat, dotace nedostaneme, nebo ve snížené míře,“ vysvětluje Dolák.

Je ochotný přesvědčit politiky z kraje, aby změnili názor. „Nabídl jsem, že jim všechna naše pracoviště ukážu a vysvětlím, jak fungují,“ poznamenal.

A přesvědčovat je bude i náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno), který má protidrogovou oblast na starosti. Tvrdí, že propad je ještě větší než částka, o kterou kraj pošle méně.

„Podle vládního usnesení mají totiž lidé v těchto službách dostat na platu přidáno o 35 procent, což obnáší navýšení celkového rozpočtu o čtvrtinu. Pokud jim organizace dají peněz méně, projeví se to tím, že začnou odcházet do státem zřizovaných služeb. Tam je zvýšení platů povinné a státem dotované,“ vysvětlil Hollan.

Vláda ruší, co roky fungovalo, upozorňuje Hollan

Podle něj dobře fungující protidrogová politika dostala hned dvě rány – na krajské i státní úrovni.

„Tou druhou je záměr premiéra Andreje Babiše přesunout agendu národní protidrogové politiky z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Vláda ruší, co roky fungovalo. Drogy jsou věc mezioborová a spadají do ranku ministerstva zdravotnictví, vnitra, spravedlnosti a práce a sociálních věcí. Nedá se řídit z jednoho ministerstva,“ poznamenal Hollan.

Pokud se scénář vlády v demisi naplní, odejde ze svého postu celostátního koordinátora mezinárodně uznávaný Brňan Jindřich Vobořil. Ten se ke sporu ve vládě nechce vyjadřovat. K brněnskému metadonu ale ano.

„Je to nenahraditelná služba. Pokud skončí, musí se toho ujmout město nebo kraj. Pravdou ale je, že je to specialita nevládních organizací, protože ty státní to nedělají. Doufáme, že kraj nebo město peníze dorovnají, protože to je podmínka, aby dostali peníze i od nás,“ uvedl Vobořil.

I Hollan doufá, že kraj přesvědčí. „Pokud ne, budu usilovat o to, abychom omezili spolufinancování některých krajských programů a peníze přesunuli na metadonový program,“ doplnil.