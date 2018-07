Cizinec si dal marihuanu, vykradl auta a havaroval u Rokycan

Zloděj řádil v Rokycanech v noci na neděli. Nejprve si vybral vozidlo značky Volvo. Rozbil okno a z auta ukradl neplatný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

„Odcizením sice žádná škoda nevznikla, ale na poškozeném Volvu přes deset tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Stejným způsobem poničil další vůz, tentokrát značky Ford, ze kterého si vzal reflexní vestu v hodnotě necelé stokoruny.

Také v tomto případě byla škoda způsobená poškozením vyšší než hodnota odcizené věci. „Škoda přesáhla osm tisíc korun,“ vypočítala mluvčí.

Se svým lupem zřejmě nebyl dostatečně spokojený a pokračoval v řádění. Vloupal se do jednoho z rokycanských autobazarů, kde se mu líbila taška s notenbookem, osvědčení o měření emisí, mobilní telefon a klíče od šesti vozidel.

V autobazaru ukradl vůz a naboural ho

Jedním klíčem si odemkl forda a z autobazaru s ním odjel směrem na Bušovice. Při projíždění pravotočivé zatáčky ale nezvládl řízení, přejel do protisměru a sjel do příkopu. Po vlastních odešel zpátky do Rokycan, kde ho zadrželi policisté.

V tomto případě způsobil škodu na odcizeném autě za více než 160 tisíc korun.

Muž se podrobil dechové zkoušce, jejíž výsledek byl 1,89 promile. Pozitivně dopadl i test na drogy, konkrétně na marihuanu.

Během šetření policisté zjistili, že obviněný ukradl v rokycanském baru čtyři lahve alkoholu v hodnotě přes dva tisíce korun.

„S ohledem na jeho trestnou činnost podal policejní komisař podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby a soudce mu vyhověl,“ dodala Jiroušková.



Cizinec je obviněn ze spáchání přečinu krádeže, poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky.