Devět lidí pašovalo a konzumovalo pervitin ve věznici na Lounsku

„Organizátora jsme museli přemístit do jiné věznice, objevilo se riziko ovlivňování spoluobviněných a svědků,“ konstatovala vyšetřovatelka Renata Kassalová.

Pašovanou drogou byl pervitin.

Všech devět obviněných je ve stáří od 24 do 45 let, za nedovolené nakládání s omamnými látkami jim hrozí od dvou do deseti let vězení. Sazba je přísnější, protože jednali jako organizovaná skupina.

„Jedna z civilních osob pracovala na pracovišti na Chomutovsku, kam dojížděli také za prací odsouzení. Tam se seznámili a navázali spolupráci,“ popsala policistka.

„Nejmladší muž představoval v celé věci nejnižší článek a ten nejstarší roli objednavatele, organizátora,“ upřesnila s tím, že organizátor už byl za podobný skutek dříve trestaný.