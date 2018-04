Boty a rádia zbytečně končí v popelnicích, kraj podpoří drobné opraváře

Živnostníci mohou od kraje dostat 20 až 120 tisíc korun. Peníze mohou použít na vybavení nutné k opravám nebo na režijní náklady svých provozoven.

„Profesí jako jsou čalouníci, ševci nebo elektroopraváři je málo a pořád jich ubývá. Lidé ani leckde nemají možnost opravit rádio, proto ho raději vyhodí. Programem jednak chceme předcházet vzniku odpadů, jednak chceme pomoci živnostníkům, aby mohli vůbec existovat. Je to asi odvážná myšlenka, ale věříme, že se ujme,“ řekl krajský radní Jiří Löffelmann. Novinka se netýká jen autoopraven.

Mladí nechtějí pracovat, říká majitelka opravny

Zavedená opravna bot, brašen nebo batohů v Revoluční ulici v Liberci existuje desítky let. O zákazníky zjevně nemá nouzi. Jen během pěti minut přišlo šest lidí. Přitom hrozí, že brzy přestane existovat.

„Oba naši zaměstnanci jdou příští rok do důchodu, nové nemáme. Obuvnictví se tady nikde neučí. Přitom třeba pro lidi na vozíčku to je vhodná práce. Mladí ale už ani nechtějí pracovat. To je největší problém,“ zmínila majitelka opravny Věra Maslínová.

„Podnikám od devadesátého třetího roku a nikdy jsem žádné peníze od nikoho nedostala. Dotaci bych určitě využila. Pokud by to šlo, tak třeba na zvelebení prodejny. Na to určitě nemáme,“ dodala majitelka.

Peníze pomohou při nákupu strojů či nářadí

V programu je přes 1,4 milionu korun. Lidé v něm mohou od 30. dubna do 23. května mimo jiné čerpat dotace i na nákup elektrických kompostérů na likvidaci odpadů vzniklých při vaření například ve školních jídelnách nebo na drtiče dřeva.

Podpora opravářů je novinka a kraj čeká, jak se ujme. Žadatelé mají povinnou třicetiprocentní spoluúčast.

Podle radního Löffelmanna by peníze mohly pomoci třeba na nákup potřebného stroje či nářadí. Opraváři ale mohou dotaci použít i na zaplacení nájmu nebo energií.

„Jde nám o to, aby ve svých provozovnách vydrželi. Částka sice není příliš vysoká, ale příští rok budeme vyhodnocovat, jak se program ujme. Pokud se ukáže, že má smysl, budu se zasazovat o to, aby v něm bylo víc peněz,“ zmínil radní Löffelmann.

Oprav elektrospotřebičů ubývá

U elektrospotřebičů je ale potíž v tom, že se jich spousta vyrábí jen na jedno použití a opravit nejdou. Nebo je to těžké a drahé. Své zkušenosti s tím má i Zuzana Štěpánková.

„Dosluhuje mi moderní stmívací lampa, asi kvůli kazítku, jak se o tom pořád mluví, ale prý nejde opravit. Přijde mi strašné, že bych ji měla vyhodit. Nejde o ty dva tisíce, ale je to naprosté neekologické mrhání materiálem,“ svěřila se se svojí zkušeností s opravováním Zuzana Štěpánková.

„Lidí, co si nechávají opravit elektrospotřebiče, rozhodně ubývá. Je to jednak tím, že je všude plno levné elektroniky a nenapadne je to. Jednak se řadu spotřebičů ani nevyplácí opravit nebo na ně ani výrobce nedodává díly,“ zmínil Václav Polášek z firmy Veko - elektronik.

Kraj si nedělá ambice, že dotace výrazně sníží množství odpadů. „Snahou nicméně je, aby se lidé, než něco vyhodí, zamysleli nad možností opravy a dalšího využití,“ upřesnil krajský radní.