Místo činu Drážďany: lidé chodí okukovat zámek, v návrat šperků nevěří

Před plotem Rezidenčního zámku v Drážďanech, do kterého se 25. listopadu ráno vloupali zloději a z Historické Zelené klenby, jak se jedna z expozic klenotů v zámku jmenuje, ukradli 100 diamantových a briliantových šperků z 18. století, je pořád policejní páska.

Za zdmi stále pracují kriminalisté, byť část expozic je už přístupná. Pátrají po lupu, jehož hodnota byla odhadnuta na půl miliardy eur (12,8 miliardy korun), historická cena je ovšem nevyčíslitelná.

Na místo zločinu se chodí dívat místní i turisté. Kromě policejní pásky je vidět už i opravená část mříže, kterou před oknem Historické Zelené klenby v přízemí zámku zloději přeřezali.

Policie je na informace k vyšetřování skoupá, ale všechna německá média mají jasno: zloději byli profesionálové.

„Je zajímavé, jak se do té malé díry v mřížích zloději vešli,“ ukazuje přítelkyni pětadvacetiletý Peter, který se také přišel podívat. Redaktorkám MF DNES sděluje i své pochybnosti o kvalitě zabezpečení.

„Chyba je, že nebyla kamerou zabezpečena i zahrada zámku. Zloděje mohla zachytit ještě při řezání mříží v okně. Je to obrovská škoda a mrzí mne, že jsem v Historické Zelené klenbě nebyl,“ vypráví mladík.

„Už ji nikdy stejně jako mnoho dalších lidí neuvidím v plné parádě. Myslím, že zámek je nyní paradoxně mnohem navštěvovanější než dřív, protože teprve nyní o něj lidé mají zájem,“ dodává Peter.

Z dálky vše pozorují policisté a dohlíží na pořádek. „Muzeum není stoprocentně zajištěno, tak zde hlídáme. Nyní už hlídáme...,“ říká smutně jeden z uniformovaných mužů.

„Prostě je to zajímá, chodí se sem podívat hodně lidí,“ dodává druhý a mává směrem k lidem rukou. Na dotaz, zda věří, že se kriminalistům podaří pachatele dopadnout, sděluje, že „naděje umírá poslední“.

Snímky z bezpečností kamery vyčistí IT specialista

Kriminalisté podle německých médií mnoho stop po oněch „profesionálech“ nemají. Ti ve dvou přímo v Historické Zelené klenbě rozbili sekerami vitrínu se šperky, jež patřily převážně Augustu Silnému (1670–1733) a jeho synovi, a po krádeži stopy zamaskovali rozprášeným hasicím přístrojem.

Dva jejich společníci na ně čekali ve světlém Audi A4, které posléze v drážďanské čtvrti Pieschen zapálili. Policisté v autě našli jen ohořelou odřezanou mříž a nářadí lupičů.

Nyní mají sice k dispozici snímky z bezpečností kamery, ale jsou tmavé a špatně rozpoznatelné. Forenzní a počítačoví specialisté z univerzity v Mittweidě se snaží snímky vyčistit.

IT specialista, profesor Dirk Labudde, věří v úspěch. Jak řekl německým médiím, tato práce bude trvat maximálně tři měsíce.

„Musíme vymyslet, jak zacházet se záznamem, a vyžaduje to i dost manuální práce, aby se podařilo získat co nejvíce informací. Slibujeme však Drážďanům a Sasům, že uděláme to nejlepší, co můžeme,“ sdělil listu Freie Presse Labudde.

Pomoc slibuje i Česká policie

Česká policie o krádeži u sousedů ví. „Standardně se saskými kolegy spolupracujeme a o tomto případu víme. Pokud bychom něco zjistili, všechny informace jim předáme. To je už dnes samozřejmostí,“ řekl šéf severočeské policie Jaromír Kníže.

Většina obyvatel Drážďan však v nalezení šperků nevěří. Podle řady z nich šlo o krádež na objednávku.

„Myslíme si to. Máme informace jen z tisku a nevíme, jak přesně to bylo s vyřazením proudu v Historické Zelené klenbě. Ale pokud stačilo vyřadit jednu elektrickou skříň, je to špatně. Pro bezpečnost by bylo lepší mít zabezpečení několika okruhy, aby se něco takového nemohlo stát,“ říkají Petra a Brigite, které přijely až z Vestfálska na drážďanské vánoční trhy.

„Je to obrovská škoda nejen pro Německo, ale také sousední Polsko, protože August Silný byl i polský král. Bezpečnost zámku není dobrá a snad krádež nebude návod pro podobné věci. Bohužel myslím, že možná ano,“ dodává Petra.

Lupičům musel někdo pomáhat, myslí si stánkař

Podle prodavače z jednoho stánků na vánočním trhu Striezelmarkt musel lupičům s rychlou krádeží někdo pomoci.

„Jinak si nedovedu představit, jak by se to mohlo stát. Musel jim někdo pomoci z muzea nebo někdo z ostrahy. Udivující také je, jak snadno zloději sekyrami rozbili pancéřované sklo, dodavatel asi chtěl ušetřit peníze, udělal fušerskou práci a tohle je výsledek,“ míní Ajay, který žije v Drážďanech a příliš nevěří, že šperky ještě někdo uvidí.

„To nejvzácnější a největší už je u někoho ve sbírce a možná, že menší kousky se za 20 nebo 30 let někde objeví na černém trhu. Bohužel pravděpodobnější je, že drahé kameny se už přebrušují a zlato a stříbro taví,“ dodává Ajay a jeho zákazníci ve stánku se suvenýry souhlasně přikyvují.

Podle dvou kamarádek, které si prohlížely kostel Frauenkirche, je nejsmutnější, že správně nefungovalo elektronické zabezpečení.

Říkali, že klenotnice je zabezpečena jako Fort Knox, diví se dívky

„Jinak by tam policie byla velmi rychle, i když ve městě řeší spoustu problémů od krádeží po prodej drog,“ míní Sabine a Kerstin z Drážďan.

„Když se Historická Zelená klenba před lety otevřela, tvrdili, že je zabezpečena jako Fort Knox (americká pevnost ve státě Kentucky, v níž je také jeden z největších skladů bankovního zlata na světě, pozn. red.), a každý tomu věřil. Bylo pro nás absolutně ohromující překvapení, že to tak není,“ diví se Sabine a Kerstin z Drážďan.

Rezidenční zámek se však z obrovské krádeže vzpamatovává. Vedení připravilo pro návštěvníky novou výstavu v Nové Zelené klenbě – „Köhler ve stínu Dinlingera“.

Jde o práce dvou vynikajících zlatníků na dvoře Wettinů. Johann Heinrich Köhler se stal zlatníkem dvora v roce 1718 a celý život bojoval se svým známějším kolegou Johannem Melchiorem Dinlingerem.

Bezpečnostní kamery zachytily lupiče v drážďanské klenotnici: