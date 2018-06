Rybářům začala sezona. Na Lipně mohou chytat dravce nonstop až do srpna

Lipno, které je vůbec největším rybářským revírem v celém Česku, přitahuje hlavní pozornost. Platí totiž za vyhlášené místo jak k lovu štik, tak candátů nebo sumců.

Nejmenší lovné míry dravců štika obecná: 55 cm candát obecný: 45 cm bolen dravý: 40 cm sumec velký: 70 cm okoun říční: 15 cm úhoř říční: 50 cm

„Bylo to znát. Ten tlak byl obrovský. Podmínky pro rybolov ale nebyly nejlepší. Velká bouřka zvedla hladinu o 30 centimetrů. Voda měla 19 stupňů, všude jsou mraky potěru. Vypadá to, jako by opravdu byla příroda o měsíc napřed. Možná právě kvůli těmto faktorům byla každá ryba opravdu vydřená,“ popisuje start sezony Petr Vodička z Prachatic, který na Lipno vyrazil se synem.

Na začátku pstruhové sezony v polovině dubna se mohli rybáři těšit na vysazené pstruhy a siveny v tržní velikosti, kterými hospodáři každoročně zvyšují atraktivitu vybraných úseků řek a potoků. Před začátkem sezony lovu dravců se nic podobného neděje a dravce v malých velikostech rybářský svaz vysazuje v průběhu celého roku.

Rybáři tak mají ztíženou úlohu a musí si vybírat buď revíry, na nichž se dravcům daří přirozeně, jako je třeba právě Lipno, a nebo se musí spolehnout na to, že vysazených ryb bylo dostatek v minulosti a stačily do lovných velikostí dorůst.

Hejna okounů na Lipně se zvětšují, všímá si rybář

„Podle mě se na Lipně projevuje pozitivně zákaz lovu okounů do poloviny června. Je znát, že se díky tomu hejna zvětšují a přibývají i větší ryby. Ale na druhou stranu je znát i to, že candáti znovu nejsou chráněni dostatečně. Chytit rybu, která má míru, je složité,“ říká Vodička.

Při lovu dravců mohou rybáři na většině revírů lovit na živé či mrtvé nástražní rybky, jejich části a nebo na umělé nástrahy, které oživují ve vodě různými technikami jejich vodění.

„Na Lipně jsou i letos tato pravidla přísnější. Nesmí se chytat na žádné rybky menší než 15 centimetrů s tím, že tato míra platí i obecně pro každou ponechanou rybu na Lipně. Navíc se nesmí lovit do čeřínků a z živočišných nástrah jen na masné červy a žížaly,“ popisuje technik Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu Pavel Moravec.

V minulosti byla pravidla ještě přísnější, protože populace candátů v nádrži výrazně poklesla a ryby bylo nutné chránit. Kromě větších omezení si ale rybáři mohou na Lipně a Hněvkovicích naopak užívat rybolov nonstop, tedy bez povinné přestávky od půlnoci do čtyř hodin ráno.

„Například velcí sumci i kapři berou nejčastěji v nejklidnějších částech dní. Normálně by tento čas spadal do doby, kdy se chytat nesmí. Proto, abychom lidem lov trofejních ryb usnadnili, platí tyto výjimky,“ říká jednatel jihočeských rybářů Jan Štěpán.

Není tedy nutné, aby v noci přerušovali rybaření. „Ale je třeba připomínat, že nádrž částečně leží na území CHKO Šumava. Platí proto zákaz rozdělávání ohně, vjíždění a parkování mimo určená místa, stanování a ničení porostů při březích,“ podotýká Moravec.