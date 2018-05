Chtěl ji prý připravit na sex. Otčíma soudí za zneužívání nezletilé

Jako teenagerka byla poškozená žena spíš tichá. Když se jí pak začali líbit kluci, začala si dělat dívčí starosti, zda to s kluky bude umět. Trápilo ji hlavně, jak se k nim chovat a jak vstoupit do intimního života.

Podle žalobce jí tehdy nabídl pomoc pohotový nevlastní otec, kterému je nyní čtyřicet let. Jeho identitu nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené dívky.

Ta dnes vypověděla, že tehdy jí otčím sám navrhl, že bude hrát roli jejího chlapce. Později dívce tvrdil, že hlazení a mazlení nebude klukovi stačit a došlo k orálnímu sexu.

„Pak říkal, že to nestačí, že se to musí zdokonalovat, v den mých patnáctých narozenin to bylo naostro,“ popsala u soudu poškozená žena, kterou soud s ohledem na její vztah k obžalovanému vyslýchal na dálku.

Poškozená seděla v jiné místnosti v přítomnosti své důvěrnice z Bílého kruhu bezpečí a další pracovnice krajského soudu. Předseda senátu Roman Drahný ji viděl, ovšem ostatní přítomní slyšeli pouze její hlas.

Otčímovi byla po vůli i třikrát do týdne

Dále vypověděla, že otčímovi byla po vůli i třikrát týdně a jeho nátlak nezvládala. Zneužívání podle ní trvalo pět let. Dívka pak utekla k vlastnímu otci, přestože po rozvodu rodičů ji soud svěřil matce.

„Dělala jsem to pro mamku, chtěla jsem ji uchránit. Je to můj nejbližší člověk. Měla nás s bratrem ráda, ale pro svého současného manžela by udělala cokoliv,“ uvedla dívka.

A odmítla, že by se nyní s matkou mohla vidět. „Mám ji ráda, ale nevím, jestli bych to zvládla, třeba za nějaký čas,“ uvedla.

Ze spisu vyplývá, že poškozená se z dlouhodobé újmy na zdraví nemůže vzpamatovat, hůře navazuje kontakty, nedůvěřuje lidem. Se zneužíváním se nejprve svěřila své kamarádce a poté její matce. Ta tehdy žila s otcem poškozené. Až tehdy se dostala k policii a k soudu.

Přesné odpovědi, které soudci mladá žena podávala, se nezdály obhájci obžalovaného. „Nepřipravovala jste se na dnešek nějak speciálně, že si vše tak pamatujete?“ ptal se advokát.

„Kdyby se vám to stalo taky, tak byste si to taky pamatoval,“ odvětila dívka. Po otčímovi požaduje 700 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

Obžalovanému hrozí až dvanáct let vězení

Obžalovaný muž jakoukoli vinu odmítá. K sexuálním incidentům i k výpovědi poškozené se odmítl vyjádřit. „Od začátku vinu odmítám,“ řekl pouze.

Podle něj mají s matkou poškozené pěkné manželství. „S její dcerou jsme měli krásný vztah. Podle mě celá situace vznikla z toho, jak jsem ji odřízl od matky,“ vypověděl obžalovaný.

Když se totiž dívka krátce před osmnáctými narozeninami rozhodla zůstat u biologického otce, obžalovaný vyměnil u telefonů SIM karty a přerušil kontakt mezi matkou a dcerou.

„Moje žena se trápila a brečela. Řekl jsem její dceři: Ty brečíš, ona taky. Vybrala sis biologického tátu, tak si ho nech,“ vysvětlil obžalovaný u soudu zpřetrhané vazby mezi dcerou a matkou.

Muřži hrozí až dvanáct let vězení. Kromě pohlavního zneužívání ho žalobce viní ještě ze sexuálního nátlaku, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z ohrožování výchovy dítěte. Verdikt v případu zatím nepadl.