Z oválu je při dešti jezero. Nové dráze pro bruslaře chybí odvodnění

„Měla by se udělat drenáž za obrubníky, protože okolní terén - hlína s trávou - je na úrovni patníků. Voda proto nemá kam odtéct. Jakmile přijde vytrvalý déšť, udělá se jezero. Musíme pak rušit tréninky nebo místo toho míváme třeba atletický trénink vedle na zimním stadionu,“ říká předseda a trenér místního Bruslařského oddílu juniorů Jiří Macháček.



Na dráhu se také dostávají s vodou nečistoty, po vyschnutí často zůstává na dráze tenká vrstva písku a hlíny.

„Dráha je pěkná, když je suchá. Je to fajn. Je dobře, že se na opravu sehnaly peníze, ale nedotáhlo se to do konce,“ lituje trenér olympijské šampionky Martiny Sáblíkové a reprezentace Petr Novák, se kterým radnice loni opravu starého oválu konzultovala.

I když na původním nerovném oválu také zůstávaly v některých místech kaluže, situace podle Macháčka byla lepší. Část vody odtéká nyní do kanalizace alespoň mezerami mezi obrubníky.

„Ovál je nově vyasfaltovaný a vyspádovaný tak, že prostřední část je rovná, dvě krajní vrstvy mají mírný sklon. Povrch a vyspádování je lepší, než tomu bylo v minulosti. Bohužel není ideální odvodnění,“ uznává místostarosta Josef Klement.



Víceúčelový ovál, na kterém se konají také poutě nebo cirkusy, patří městu, stará se o něj jeho příspěvková organizace Sportis.

Projekt odvodnění neřešil a nikoho tento problém nenapadl

Chyba se stala už při přípravě. „Projektant to nezohlednil, nikoho to nějakým způsobem nenapadlo. Primární byl pro nás povrch, který byl v dezolátním stavu,“ potvrzuje Klement.

Podle ředitele Sportisu Vladimíra Kovaříka město jeho organizaci při přípravách vynechalo.

„Vedení města se bez našeho vědomí domluvilo s panem Novákem, nebyli jsme u zadání a nevěděli jsme, že se neřešilo odvodnění. Že se ovál začne realizovat, jsme se dozvěděli den předem,“ diví se Kovařík.

Podle zainteresovaných je řešením drenáž kolem obrubníků.

„Pracujeme na tom,“ hlásí Kovařík. „Připravíme vsakování: půl metru od obrubníku uděláme takový kufr, do kterého nasypeme štěrk, položíme geotextilii a zakryjeme drnem. Prořežeme díry v obrubnících a napojíme flexi hadicí do trativodu zaústěného do dešťové kanalizace,“ popsal Kovařík další postup. Hotovo má být ve druhé polovině června.

Podle místostarosty Klementa budou úpravy stát kolem sta tisíc korun. Nový povrch oválu a instalace bezpečnějších obrubníků se zaoblenou hranou si loni vyžádala investici kolem 1,3 milionu korun.

Martina Sáblíková v červenci 2017 otevřela rychlobruslařský ovál ve Žďáře: