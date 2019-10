Odpůrcům netradičního krematoria v přírodě vadí nedaleká skládka

„Obec má připravenou architektonickou studii pro objekt obřadní síně a krematoria a připravuje nový územní plán,“ informoval karlovarské zastupitele ředitel Kanceláře architektury města Petr Kropp. Podle něj by mohl být projekt hotový v roce 2022.



Chystaný areál se smuteční síní v místní části Činov, uprostřed přírody bývalého vojenského prostoru, má nabízet netradiční služby. Například vsypání popele zesnulých ke kořenům stromů či jeho zatavení do křišťálového lístku (podrobněji v článku Doupovské Hradiště chce postavit netradiční krematorium v přírodě).

Umístění krematoria však mezi některými zastupiteli vyvolalo negativní reakci. „Mám s tím osobní problém. Neumím si představit obřadní síň v Doupovském Hradišti. Dovolím si připomenout, že skládka komunálního odpadu Činov je jen přes kopec,“ komentovala záměr vedení Doupovského Hradiště Věra Bartůňková.

Podle Jarmily Boškové, starostky Doupovského Hradiště, do jehož katastru Činov spadá, je vzdálenost mezi skládkou a zamýšleným areálem asi dva až tři kilometry. „Skládka je schovaná, navíc bude v dohledné budoucnosti zakonzervována,“ zdůraznila starostka.

Přesto má projekt obce se skládkou hodně společného. „Z jejího provozu má obec slušné peníze. Přemýšleli jsme proto, jak je investovat do něčeho, co by mohlo zase sloužit lidem,“ konstatovala Bošková s tím, že projekt už posvětilo zastupitelstvo. „Bude stát hodně. Chceme ale vybudovat zařízení na úrovni, aby pieta byla důstojná. Konečná cena vzejde z jednostupňového projektu a budeme ji znát někdy na jaře příštího roku. Nevím, co by projekt mohlo zastavit. Snad jen megalomanské náklady,“ řekla starostka Doupovského Hradiště.

Zároveň si ale uvědomuje, že zpočátku nebude ekonomická návratnost tak markantní. „Ale každý byznys má mít své hranice a naším cílem není zabít kvalitu nabízené služby kvantitou na úkor úrovně, jaké bychom chtěli dosáhnout,“ doplnila Jarmila Bošková.

Podle Petra Kroppa, šéfa Kanceláře architektury města, není s odvoláním na informace odboru regionálního rozvoje krajského úřadu služba kremace pro občany regionu po roce 2023 koncepčně vyřešena. „Odbor regionálního rozvoje bude připravovat Strategii rozvoje pro Karlovarský kraj, do které bude téma kremace - služba pro občany, zahrnuta,“ napsal Kropp zastupitelům.

„Karlovarský kraj poskytl dotaci na rekonstrukci pece v místním krematoriu, které díky tomu může být provozováno i po roce 2023,“ uvedla za krajský úřad Veronika Svobodová, pracovnice tiskového odboru. Upozornila, že provozování krematoria je vysloveně komerční činností.

„Z toho vyplývá, že krematorium je možno na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení, kde dotčenými orgány jsou vždy krajská hygienická stanice a orgán ochrany ovzduší, postavit prakticky kdekoliv a investorem nemusí být město nebo obec,“ podotkla Svobodová.

Budoucností této služby se v minulosti zabývala i Kancelář architektury města Karlovy Vary „Nové krematorium by mělo být postaveno bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technická budova s nejmodernějšími technologiemi. Nová budova by měla být situována v centru kraje, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu, a z tohoto důvodu by mělo být vyhledáno nové vhodné místo,“ uvedl před nedávnem Petr Kropp.

„Poloha našeho krematoria není samozřejmě vůči celému kraji nejvýhodnější, ale místo je to nádherné a skládka vůbec nebude narušovat provoz zamýšleného zařízení. Věřím, že náš záměr si najde své příznivce a v budoucnu bude zájem o tuto alternativní službu,“ komentovala lokaci zamýšleného krematoria starostka Doupovského Hradiště Jarmila Bošková.