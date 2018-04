Doubský most je zavřený, začala největší dopravní uzavírka ve Varech

Jednu z letošních největších dopravních rekonstrukcí v krajském městě za 8,8 milionu korun připravilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Plánovaná uzavírka Doubského mostu přes Ohři se ale několikrát posunula. Naposledy ji zdrželo jednání o tom, že se přes most nedostanou ani chodci. Stavební firma pak kvůli průtahům odvolala frézu.

Podle ředitele krajské správy ŘSD Lukáše Hnízdila začne oprava právě frézováním povrchu. „Poté společnost odstraní svodidla, zábradlí a zbourá a demontuje římsy. Pro jakýkoli provoz a pro pěší by to bylo samozřejmě nebezpečné,“ uvedl.

Vedení karlovarské radnice odhaduje, že uzavírka nejvíce zatíží ulice Plzeňská, Západní a částečně také Závodní. Primátor Petr Kulhánek neočekává, že oprava mostu primárně ovlivní vjezd do města. Je možné použít Dvorský most, lanový most v Tuhnicích a Chebský most. „Myslím, že hlavní problém bude tranzit z D6 na Plzeň. Nepředpokládám, že by Karlovy Vary nebyly dostupné,“ uvedl.

Kvůli opravě zavedlo krajské město také náhradní autobusovou kyvadlovou dopravu. Má usnadnit pohyb obyvatelům, kteří most využívají jako pěší spojnici. Nachází se mezi městskými částmi Doubí, Tašovice a Dvory. Speciální jízdní řády vyvěsil karlovarský dopravní podnik na svém webu.

Objízdné trasy směrem od Plzně: po ulicích Studentská, Plzeňská, Západní a Plynárenská

po ulicích Studentská, Plzeňská, Západní a Plynárenská směrem od Prahy po silnici I/6 ulicích Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Pro auta, která nesjedou směrem Tuhnice, Dvory, bude trasa do 3,5 t ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská. Nad 3,5 t po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská

po silnici I/6 ulicích Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Pro auta, která nesjedou směrem Tuhnice, Dvory, bude trasa do 3,5 t ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská. Nad 3,5 t po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská směrem od Chebu: trasa do 3,5 tuny vede ul. Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská, nad 3,5 t silnicí I/6 a ul. Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská

„Město zavádí pendl bus, který bude jezdit v ranních, dopoledních a do budoucna možná i v odpoledních hodinách - dle požadavků lidí. Ti budou dávat podněty, v jakých časech se potřebují dostat z jedné strany řeky na druhou,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Pokud budou mít lidé k časům připomínky, mohou se podle Čestmíra Bruštíka obrátit na dispečink karlovarského dopravního podniku nebo na kancelář předprodeje jízdenek v Zeyrově ulici. Kyvadlová doprava by se měla podle radnice týkat desítek lidí denně. „Udělali jsme si monitoring pohybu chodců, a to od 20. do 24. dubna, v čase od 6.30 do 20 hodin. Jejich průměrný počet se pohybuje kolem dvaceti za hodinu,“ uvedl Čestmír Bruštík.

Uzavírka Doubského mostu by měla končit 15. listopadu. Lukáš Hnízdil ujistil, že i přes odklady termín stále platí. „Budeme tlačit na zhotovitele, aby, pokud to půjde, termín co nejvíce zkrátil,“ řekl. Podařilo by se to podle něj za podmínky, že nedojde k nečekaným stavebním komplikacím a bude příznivé počasí.