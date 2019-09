Neřešili pronájem pozemků pod lanovkou na Sněžku, policie stíhá pětici

Policie v rozsáhlém případu, o němž mluví jako o rozkrývání závažné hospodářské kriminality, v lednu 2019 obvinila devět fyzických osob a jednu právnickou.

Vedle toho nyní vyšetřovatelé vyhodnotili, že rozšíří trestní stíhání u pěti z obviněných devíti lidí o další trestné činy, a to kvůli stavbě lanovky na Sněžku. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, eventuálně i z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Všem pěti je kladeno za vinu, že v rámci rekonstrukce a zajištění provozu Lanové dráhy Pec pod Sněžkou nezajistili žádný smluvní vztah, který by upravoval podmínky pronájmu dotčených pozemků, na kterých byla lanová dráha rekonstruována. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo s nimi hospodařit má výlučně Správa Krkonošského národního parku,“ uvedla mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

Podle ní se jedná o vedlejší skutek zjištěný v průběhu vyšetřování krkonošské kauzy a týká se pouze lanovky. Zda v celém případu figurují i další projekty, však nechala bez odpovědi.

Kriminalisté si nechali zpracovat znalecký posudek. Pomocí něj vyčíslili vzniklou škodu v celkové výši převyšující 9,6 milionů korun, a to při předpokládané životnosti rekonstruované Lanové dráhy Sněžka v délce trvání 30 let.

„Z této částky měla vzniknout od uvedení do provozu do zahájení trestního stíhání škoda dokonaná, a to ve výši 1,6 milionů korun,“ upřesnila mluvčí.

Kriminalisté konkrétně obvinili dva lidi ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, částečně dokonaného, částečně ukončeného ve stadiu pokusu. Další tři obvinili z téhož, k tomu navíc ještě z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Všem pěti obviněným hrozí v případě odsouzení za uvedené trestné činy až 12 let vězení.

Lanovku dokončila pecká radnice v prosinci 2013. Vystavěla ji firma BAK z Trutnova ve sdružení s italskou lanovkářskou firmou Leitner. Kabinková lanovka přišla zhruba na 311 milionů korun, z toho většinu zaplatily evropské dotace, podíl města činil kolem 70 až 80 milionů.

V hledáčku může být Herní krajina Pecka i parkovací dům

V říjnu 2018 se vyšetřovatelé vydali zabavovat některé dokumenty na peckou radnici i do sídla Správy Krkonošského národního parku.

V lednu padla obvinění, mimo jiné jim čelí pecký starosta Alan Tomášek (SNK Sněžka) a bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, který skončil ve funkci v závěru roku 2017. Policie uvedla, že šest z obviněných pracovalo na vedoucích pozicích.

Obvinění podle policie porušili „legislativu v oblasti správy majetku státu, stavebního řízení a ochrany životního prostředí. Zmíněné podezření ze spáchání trestné činnosti se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřenému do péče Správy Krkonošského národního parku.“

Detaily kauzy policie zatím nezveřejnila, v létě pouze uvedla, že spis čítá už 12 tisíc stran. V případu prověřuje množství počítačových dat, požádala o znalecké posudky i odborná stanoviska úřadů. Opakovaně vyslýchá obviněné, svědky i poškozené. Někteří možní poškození se na policii obrátili po zveřejnění případu.

Spekulovalo se, že kauza souvisí zejména s projektem Herní krajiny Pecka s obřími modely zvířat za 45 milionů korun dokončeným v létě 2018. Ještě začátkem roku na ni totiž nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tudíž nebyla proplacena evropská dotace ve výši 29 milionů korun.

„Z tohoto důvodu nebyla proplacena žádná část projektu. Projekt je vždy předkládán a administrován jako jeden celek, tedy česká i polská část. Vzhledem k policejnímu vyšetřování byla administrace projektu pozastavena,“ potvrdil v únoru Vilém Juránek, vedoucí oddělení kanceláře generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky, které plní v programu Interreg V-A roli společného sekretariátu, přijímá a hodnotí projekty a také kontroluje výdaje.

Město má potíž se sháněním dotací, firma couvla od propojení

Pec pod Sněžkou plánovala od roku 2016 několik nákladných projektů celkem za 400 milionů korun, z nichž polovinu uvažovala získat z eurodotací. Kromě dětské atrakce na Portáškách počítala i se stavbou dvou parkovacích domů. Jeden z nich za 160 milionů se už od loňska staví u čerpací stanice.

Na listopadovém ustavujícím zasedání peckého zastupitelstva Alan Tomášek konstatoval, že nově zvolení zastupitelé nebudou schopni naplnit volební program, protože město má potíže získat dotace.

Většinový vlastník firmy Mega Plus Richard Kirnig tehdy novým zastupitelům v Peci pod Sněžkou oznámil, že jeho společnost, která provozuje pět skiareálů v Krkonoších, zastavuje investici za 250 milionů korun do plánovaného lyžařského propojení Pece a Velké Úpy, protože Pec má kvůli policejnímu vyšetřování problémy se získáváním dotací na stavbu parkovacích domů. Zajištění parkovací kapacity je pro lyžařské spojení středisek klíčové.

V prosinci 2013 otevřel novou lanovku tehdejší prezident Václav Klaus: