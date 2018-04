Dotace pro nepamátky v Chebu

Zastupitelstvo města Chebu schválilo na svém jednání dne 25. 4. 2018 dotační program na podporu památkově nechráněných nemovitostí (nepamátek) vMěstské památkové rezervaci Cheb v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Cheb.

Dotace mohou být poskytovány až do výše 40% uznatelných nákladů na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms. U obnovy fasád, oken a dveří bude omezena hranice pro možnost čerpání výstavbou nemovitosti do roku 1945. Žádosti pro letošní rok bude přijímat Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí do 31. května 2018.

Podrobnosti k podání žádosti vám sdělí pracovnice odboru stavebního a životního prostředí, úseku památkové péče, Slávka Snížková (snizkova@cheb.cz) nebo Ing. Monika Šimečková (simeckova@cheb.cz), telefon 354440175.