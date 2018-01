Nechte nás kopat déle, žádají archeologové na posledním úseku dostavby D1

Žádost archeologů má ŘSD na stole od konce roku. „S ohledem na závažnost archeologické situace a množství nálezů jednáme o prodloužení termínu výzkumu,“ potvrdil Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra Olomouc, které má průzkum na starosti.

To, že zejména mezi Přerovem a Dluhonicemi archeologové narazí na výjimečné naleziště, naznačovala už dřívější geofyzikální měření. Prognózy odborníků se podle Pešky potvrdily.

„Naše očekávání byla naplněna téměř beze zbytku. Je zřejmé, že tato lokalita se nedá prozkoumat během tak krátké doby, jak byla původně naplánovaná. K tomu, aby se dílo dalo řádně dokončit, by mělo stačit prodloužení termínu o půl roku,“ doplnil.

Archeologové už na trase D1 odkryli desítky sídlištních objektů. Narazili tam přitom i na domy z mladší doby kamenné, tedy z období let 6 500 až 5 500 před naším letopočtem. Část objektů pochází také z mladší a pozdní doby bronzové.

O žádosti archeologů rozhodne posudek

Nejvíce pozornosti věnovali odborníci příkopu, v němž se zachovaly domy z období neolitu, takzvané kultury s lineární keramikou, které tam zanechali první zemědělci.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi má mimo jiné vést přes místní části Předmostí a Dluhonice. Pro zvětšení mapky klikněte.

„Zkoumali jsme tři místa, přičemž dvě už jsme předali investorovi. Nyní pokračujeme v úseku mezi Dluhonicemi a Předmostím, tato lokalita je opravdu velmi cenná. Doposud máme u Přerova prozkoumáno celkem přes 1 600 archeologických objektů a to jsme zhruba v polovině,“ podotkl koordinátor archeologických prací Jakub Vrána.

Badatelé budou pokračovat v průzkumu i v zimních měsících, pokud jim to počasí dovolí. Ohledně žádosti o prodloužení termínu dokončení výzkumu jim nahrává současná situace kolem přípravy stavby posledního úseku D1. Po nedávné žalobě ekologického hnutí Děti Země totiž hrozí, že termín zahájení stavebních prací nabere velké zpoždění.

Zástupci ŘSD přesto archeologům zatím vstříc nevyšli. „Archeologické centrum Olomouc se podílelo na předběžném průzkumu a stanovovalo rozsah prací. Nyní to samé centrum tvrdí, že prací je tam o tolik víc a že to bude stát nějaké peníze i čas. Proto chceme nechat jiné odborníky posoudit, jestli je jeho požadavek relevantní,“ uvedl David Fiala, ředitel brněnského závodu ŘSD, který výstavbu u Přerova řídí.

Pokud posudek ukáže, že archeologové nárok na prodloužení termínu mají, čas navíc podle Fialy dostanou bez ohledu na žalobu Dětí Země.

„Ta má mnohem zásadnější vliv než to, jestli tam budou o tři měsíce déle archeologové,“ poznamenal Fiala.

Žaloba může v krajním případě zdržet stavbu i o roky

Výstavba desetikilometrového propojovacího úseku dálnice mezi Přerovem a Říkovicemi za osm miliard korun má začít na jaře. Tento termín se však již nyní jeví jako nereálný. Stavba stále nemá všechna potřebná povolení a dál jí v cestě stojí nevykoupená klíčová nemovitost v Dluhonicích.

Rozhodující vliv na délku zdržení zahájení prací ale bude mít podle Fialy nejbližší rozhodnutí soudu, u něhož se Děti Země dožadují zrušení povolení výjimky z takzvané druhové ochrany.

Součástí žaloby je i žádost, aby soud rozhodl o odkladném účinku. Pokud požadavku vyhoví, nebude ŘSD moci získat potřebný souhlas se změnou územního rozhodnutí do doby, než soud pravomocně rozhodne o celé žalobě.

„To by nás stálo spoustu času, zahájení stavby by mohlo nabrat zpoždění několik let. Já věřím, že někdo bude mít rozum a řekne, že odkladný účinek není potřeba. Doufám, že než soud o žalobě Dětí Země rozhodne, budeme moci vést navazující řízení,“ řekl Fiala.