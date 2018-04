Dostavba D1 u Přerova má po pauze kvůli žalobě ekologů volnou cestu

Rozsudek ostravského krajského soudu, který žalobu spolku zamítl, nabyl právní moci 29. března.

„Stavební úřad přerovského magistrátu od středy opět pokračuje v územním řízení, které muselo být v průběhu soudního jednání na dobu tří měsíců pozastaveno,“ potvrdila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zástupci Dětí Země se na soud obrátili poté, co ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání hnutí proti povolení výjimky z ochrany u šestadvaceti zvláště chráněných druhů živočichů žijících na trase plánované dálnice. Povolení předtím vydal olomoucký krajský úřad.

Děti Země se však ani s rozhodnutím krajského soudu nespokojí a podají kasační stížnost. Mimo to chtějí napadnout územní i stavební řízení k dálnici.

„Krajský soud zamítl všechny naše žalobní body. Radím se nyní s právníky, které z nich použijeme do kasační stížnosti. Uvidíme, co na to Nejvyšší správní soud ČR,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ekologové budou dál bojovat o posunutí trasy mimo Dluhonice

Výjimka z druhové ochrany je prozatím pravomocná, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může pokračovat v přípravě stavby.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, který má mimo jiné vést přes místní část Dluhonice. Pro zvětšení klikněte.

„Územního řízení se budeme společně s místním spolkem Krajina Dluhonice účastnit a připomínkovat ho. Stejně tak u následného stavebního řízení,“ varoval Patrik. Kromě chráněných živočichů bojují Děti Země i za to, aby se trasa posledního úseku vyhnula čtvrti Dluhonice.

S tím, že ekologové budou stavbu napadat i v dalších stadiích povolovacího procesu, ŘSD počítá.

„Spíš by překvapili, kdyby to neudělali. Pokud budou vstupovat do řízení, která vedeme, a navíc podají kasační stížnost, územní rozhodnutí nebudeme mít dříve než za rok,“ odhadl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Desetikilometrová trasa z Přerova do Říkovic naváže na právě budovaný úsek z Lipníku nad Bečvou. Přijde na osm miliard korun.